La carriera segreta di Lenny Kravitz: “Da bambino facevo l'attore, poi la musica mi ha cambiato la vita”

Lenny Kravitz è uno dei musicisti e cantanti più conosciuti del mondo del rock: con più di dieci album all’attivo, concerti in tutto il mondo e successi internazionali, tutti lo conosco per la sua musica e il suo stile, che unisce revival degli anni ’60 e futurismo puro.

Quello che forse non tutti sanno, è che Kravitz si è avvicinato al mondo dell’arte grazie alla recitazione. Da bambino, infatti, Lenny era indirizzato verso la carriera di attore. Quando la sua passione per la musica si è fatta avanti, ha seguito quella senza mezzi termini, per poi tornare al cinema una volta adulto… e famoso. “Ho sempre pensato che [la recitazione] sarebbe tornata prima o poi nella mia vita – ha raccontato la voce di Dig In a Rolling Stone America nel 2012 – ero un attore quando ero bambino. Quando realizzai che la musica era la mia strada, semplicemente smisi di recitare. Ho messo il paraocchi e mi sono concentrato solo sulla musica. Ora la recitazione è tornata nella mia vita e ne sono felice”.

Di fatto, Lenny Kravitz viene da una famiglia molto legata al mondo del cinema e della televisione: suo padre era un produttore del piccolo schermo e la madre, Roxie Roker, recitò il ruolo di Helen Willis nella sitcom I Jefferson.

Nella stessa intervista del 2012, il musicista ha confessato di aver passato anni a rifiutare delle parti, perché non sembravano arricchirlo: “Negli ultimi 22 anni, mentre facevo musica, mi hanno offerto molti film. Semplicemente non trovavo questi ruoli così interessanti. Molti cliché e robe stereotipate. Non voglio fare dei film solo perché ne sono capace. Non ha senso”.

Poi però, qualcosa si è mosso e Kravitz compare in alcune pellicole molto significative, con ruoli che sembrano essergli cuciti addosso. Per la sua performance in Precious del 2009, l’artista ricevette molti apprezzamenti e vinse anche uno Screen Actors Guild Award. Memorabile anche la sua partecipazione al blockbuster Hunger Games, dove interpreta Cinna, l’eccentrico e saggio stilista e consigliere della protagonista Katniss (interpretata da Jennifer Lawrence).

L’eredità del successo e della bravura nel campo della recitazione nella famiglia Kravitz viene portata avanti anche dalla figlia Zoë, già apparsa in film importanti come Mad Max: Fury Road e Divergent, così come in serie acclamate, prime fra tutte Big Little Lies e High Fidelity.