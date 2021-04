Rage Against The Machine, Tom Morello: "Registrai Tire Me con una chitarra da 40 dollari. Vincemmo così il nostro primo Grammy"

Lo scorso 16 aprile 2021 l’album dei Rage Against the Machine Evil Empire ha compiuto venticinque anni. La band ha voluto celebrare questo importante anniversario con un merchandising dedicato, attraverso una collezione speciale sul loro sito.

Il chitarrista Tom Morello, inoltre, ha ripercorso la sua galleria dei ricordi, postando sul suo profilo Instagram una foto e raccontando un aneddoto legato alla registrazione del disco, anzi di una particolare traccia in esso contenuta, la numero sei.

Lo scorso lunedì infatti il chitarrista ha pubblicato la foto di una chitarra e di un amplificatore, scrivendo nella didascalia: “Questa accoppiata chitarra/amplificatore è stata utilizzata per registrare Tire Me, contenuta nell’album dei Rage Against The Machine Evil Empire che ha compiuto 25 anni la scorsa settimana. La chitarra, la quale non sono neanche sicuro sia fatta di legno (compensato?), mi costò 40 dollari canadesi ad un banco dei pegni di Toronto e l’amplificatore è uno da 20 watt, da battaglia, che avevo nel mio appartamento. La canzone ci fece vincere il nostro primo Grammy”.

Tire Me, in effetti, vinse il premio come Best Metal Performance ai Grammy del 1997. Forse nessuno avrebbe potuto immaginare che la chitarra usata per registrarla fosse così di basso profilo!