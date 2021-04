Nirvana, i segreti di Kurt Cobain per ottenere l'inconfondibile suono di Smells Like Teen Spirit

Kurt Cobain ha cambiato la storia della musica con il riff e il suono di Smells Like Teen Spirit, il singolo uscito il 10 settembre del 1991 che lancia l’album Nevermind al successo e lo ha fatto nei Sound City Studios di Van Nuys, California nel maggio del 1991 usando una Fender Stratocaster giapponese (con il volume al massimo), un preamplificatore Mesa/Boogie attaccato ad un muro di Marshall, e due soli pedal per la sua chitarra: un distorsore Boss DS-1 e un effetto chiamato Electro-Harmonix Small Clone.

Basta questo per lanciare Nevermind al primo posto in classifica in America l’11 gennaio 1992, scalzando il re del pop Michael Jackson e chiudendo la porta di colpo all’hair metal e al suono degli anni ’80.

Smells Like Teen Spirit, un titolo ispirato da una frase scritta sul muro da Kathleen Hann delle Bikini Kill (“Kurt puzza di Teen Spirit” una marca di deodorante per teenager molto famosa in America), mette insieme in cinque minuti e due secondi la potenza grezza del punk, la distorsione del metal e la raffinatezza delle melodie pop, riuscendo a raggiungere ogni tipo di pubblico e aprendo la strada verso il mainstream alla musica alternativa degli anni ’90.

Kurt Cobain ha sempre detto di essersi ispirato alla dinamica musicale dei Pixies, che nel 1988 hanno costruito le canzoni di Surfer Rosa (uno dei suoi album preferiti) alternando furia e quiete, strofe lente e ritornelli veloci. La sua intuizione invece è quella di sovraincidere le parti ritmiche di chitarra distorta per creare un suono più ampio e potente, in grado di arrivare ovunque. Per realizzarlo come lo aveva in mente, sceglie personalmente tra vari candidati il tecnico del suono per il missaggio, Andy Wallace. Il motivo è uno: Wallace ha lavorato con gli Slayer.

«Devo ammetterlo, ho copiato i Pixies. La prima volta che li ho ascoltati mi sono piaciuti così tanto che ho pensato: dovrei far parte dei Pixies, oppure almeno di una cover band dei Pixies» ha detto una volta Kurt Cobain a proposito di Smells Like Teen Spirit, «Ma in realtà quello che volevo fare era scrivere la canzone pop definitiva».