Super League, le reazioni contrarie del mondo della musica e dei rocker tifosi di calcio alla nascita della nuova competizione

Il mondo del rock non sta dimostrando entusiasmo nei confronti dei piani per la nascita, nel mondo del calcio, della Super Lega Europea (European Super League o ESL).

La nuova lega vede già l’adesione di 12 team europei: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter, Milan, Juventus, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Le squadre dovranno aggiungere una nuova competizione al loro calendario, con partite settimanali, ad esclusione della finale che sarà nel weekend. I campionati nazionali e le restanti competizioni internazionali non verrebbero modificati.

La ESL ha dichiarato che vorrebbe partire il più presto possibile e che si attendono nuove adesioni nei prossimi giorni. La UEFA, molti campionati ma soprattutto i tifosi, però, si stanno scagliando contro questa nuova mossa del calcio europeo, temendo delle ripercussioni sulle competizioni nazionali e accusando la Lega di avidità.

““European Super Greed.” (tradotto Super Avidità Europea), ha twittato Tim Burgess dei The Charlatans, tifoso del Manchester United, che poi ha citato un passaggio da 1984 di George Orwell: “Calcio, birra e, sopra ogni cosa, il gioco d’azzardo riempivano l’orizzonte delle loro menti. Non era difficile mantenerli sotto controllo”.

Anche Liam Gallagher, fan del Manchester City, ha detto la sua su Twitter, esortando le squadre coinvolte a lasciar perdere: “Lasciate perdere, sono sul punto di scrivere una lettera aperta a quei co*****i che sono ai vertici al momento”.

La ESL, però, non ferma i suoi piani e anzi minaccia azioni legali contro chiunque ostacoli il percorso verso le nuove competizioni, Fifa e Uefa comprese. “In futuro – ha fatto sapere – i club fondatori non vedono l'ora di tenere discussioni con Uefa e Fifa per lavorare insieme attraverso delle partnership per offrire i migliori risultati per il nuovo campionato e per il calcio nel suo insieme”.