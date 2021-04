I Green Day hanno lanciato nuovi aromi di caffè della loro Oakland Coffee. Guarda il video

I Green Day hanno aperto le porte (virtuali) del loro negozio Oakland Coffee. La band di Berkeley ha pubblicato un video di Basket Case che i fan possono guardare sul sito dell’azienda fondata dal gruppo nel 2015.

"La Oakland Coffee House è ora aperta! Nel menu di oggi, alcuni filmati bollenti dal nostro caveau. Entrate e date un'occhiata in giro", ha scritto la band sui suoi profili social.

Per quanto riguarda il caffè, i ragazzi hanno optato per chicchi biologici del commercio equo e solidale che si possono acquistare interi o macinati con tutti gli imballaggi compostabili e plastic free.

Billie Joe Armstrong ha creato la miscela Father Of All... Dark Roast. La moglie Adrienne ha firmato quella denominata Atomic Garden mentre Mike Dirnt è stato ispirato da un viaggio in Messico per ideare la miscela Guapa Chiapas.



I prezzi delle confezioni di aggirano tra i 9,50 e i 14,99 dollari.

"Le notti passate a scrivere, a provare e ad esibirsi si accompagnano a mattine dove ci siamo svegliati presto. Così abbiamo creato un ottimo caffè per aiutarci a fare tutto. Non ci è voluto molto per portarlo con noi sulla strada ovunque andassimo", ha scritto la band sulla pagina del marchio. "Dopo oltre un decennio di ricerca dei nostri chicchi preferiti e di sperimentazione della tostatura (a volte nella nostra cucina), abbiamo pensato che fosse giunto il momento di condividerlo con il mondo".