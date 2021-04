Joey Ramone, annunciato ufficialmente il biopic "I Slept With Joey Ramone". Ecco chi lo interpreterà

Netflix ha annunciato ufficialmente l'arrivo del biopic sul compianto leader dei Ramones. I slept with Joey Ramone sarà diretto da Jason Orley ed è l’adattamento dell’omonimo libro, scritto dal fratello dell’icona del punk, Mickey Leigh, che parteciperà alla realizzazione della pellicola in veste di produttore esecutivo.

Ad interpretare il cantante dei Ramones sarà Pete Davidson, famoso per essere parte del cast dello storico show televisivo statunitense Saturday Night Live. Davidson ha anche recitato in molti film tra cui The Dirt, nel quale interpretava Tom Zutaut, il celebre A&R dei Mötley Crüe. L’attore, rende noto la produzione, collaborerà con il regista per la trasposizione dal libro.

I slept with Joey Ramone uscì nel 2009 e da allora è considerato per molti un inno al punk. Scritto dal fratello di Joey, riesce a raccontare il cantante e il mondo del punk dall’interno. Adam Fogelson, della casa di produzione STXfilms che sta collaborando con Netflix per il film, ha dichiarato: “Quando condividi un letto con qualcuno, e non solo un letto, ma anche l'infanzia, una famiglia e una vita, conosci quella persona meglio di chiunque altro. Mickey Leigh non solo ha collaborato con la band di suo fratello, ma ha anche ricordi e intuizioni insostituibili di Joey Ramone, lo ha supportato quando nessun altro lo avrebbe fatto e lo ha visto superare le avversità nel modo più drammatico. I Slept with Joey Ramone è un grande inno al rock, e sarà un biopic altrettanto grande, contraddistinto da una storia di famiglia che possiamo considerare universale”.

Il film è realizzato con la piena approvazione e collaborazione della Joey Ramone Estate.