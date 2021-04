Black Sabbath: annunciata la versione super deluxe di Sabotage, in uscita l'11 giugno. Tutti i dettagli

Nel 1975 i Black Sabbath furono coinvolti in una lunga battaglia legale con l'ex manager quando la band stava per iniziare a registrare il sesto album in studio. Il gruppo si sentì sabotato in ogni momento, da qui proprio il titolo dell'album, "Sabotage". Ma quel sentimento ha contribuito ad alimentare l'intensità della nuova musica e nonostante tutte le distrazioni la band creò uno degli album più dinamici (e poco apprezzati) della propria leggendaria discografia.

È stato annunciato l'arrivo di un nuovo boxset che contiene una nuova versione rimasterizzata di "Sabotage" e un intero concerto registrato durante il tour del 1975. "SABOTAGE: SUPER DELUXE EDITION" sarà disponibile dall'11 giugno 2021 nei formati 4CD e 4LP da 180g con un 7" bonus (il single edit di “Am I Going Insane (Radio)” e “Hole In The Sky”) con la replica dell'artwork dell'edizione giapponese. Entrambe le versioni sono già disponibili per il preorder: https://blacksabbathband.lnk.to/sabotagedlxPR

La nuova versione rimasterizzata sarà disponibile anche in digital download e su tutte le piattaforme streaming dal giorno stesso.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward registrarono "Sabotage" tra Londra e Bruxelles co-producendo l'album con Mike Butcher. Le otto canzoni furono pubblicate prima negli U.S.A. nel luglio 1975 e poi nel Regno Unito a settembre. Certificato disco d'oro in America e argento nel Regno Unito, "Sabotage" ha guadagnato recensioni positive per brani di grande impatto come "Hole In The Sky" e "Symptom Of The Universe" oltre a tracce più sperimentali come "Supertzar", che comprendeva arpa, mellotron e l'English Chamber Choir.





"SABOTAGE: SUPER DELUXE EDITION" conterrà 16 inediti brani live registrati durante il tour americano del 1975 con brani come la titletrack dell'omonimo debutto, "Spiral Architect" e "Sabbra Cadabra" da "Sabbath Bloody Sabbath" del 1973 e "Hole In The Sky" e "Megalomania" dallo stesso Sabotage.



I boxset saranno accompagnati da un ricco booklet contenente note di copertina esclusive, la storia del disco ripercorsa attraverso interviste e citazioni dei membri della band, foto inedite e rassegna dell'epoca oltre che a una replica del concert book del 1975 del Madison Square Garden e un poster.

CD Track Listing

Disc One: Original Album Remastered

1. Hole In The Sky

2. Don’t Start (Too Late)

3. Symptom Of The Universe

4. Megalomania

5. Thrill Of It All

6. Supertzar

7. Am I Going Insane (Radio)

8. The Writ



Disc Two: North American Tour Live ’75

1. Supertzar/Killing Yourself To Live *

2. Hole In The Sky

3. Snowblind *

4. Symptom Of The Universe

5. War Pigs *

6. Megalomania

7. Sabbra Cadabra *

8. Jam 1 including guitar solo *

9. Jam 2 including drum solo *

10. Supernaut *

11. “Iron Man” *



Disc Three: North American Tour Live ’75

1. Guitar Solo including excerpts of Orchid and Rock ’n’ Roll Doctor *

2. Black Sabbath *

3. Spiral Architect *

4. Embryo/Children Of The Grave *

5. Paranoid *



Disc Four

1. Am I Going Insane (Radio) – Single Edit

2. Hole In The Sky

LP TRACKLISTING:

LP One: Original Album Remastered

Side One

1. Hole In The Sky

2. Don’t Start (Too Late)

3. Symptom Of The Universe

4. Megalomania



Side Two

1. Thrill Of It All

2. Supertzar

3. Am I Going Insane (Radio)

4. The Writ



LP Two: North American Tour Live ’75

Side Three

1. Supertzar/Killing Yourself To Live *

2. Hole In The Sky

3. Snowblind *



Side Four

1. Symptom Of The Universe

2. War Pigs *



LP Three: North American Tour Live ’75

Side Five

1. Megalomania *

2. Sabbra Cadabra *



Side Six

1. Jam 1 including guitar solo *

2. Jam 2 including drum solo *

3. Supernaut



LP Four: North American Tour Live ’75

Side Seven

1. Iron Man *

2. Guitar Solo including excerpts of Orchid and Rock ’n’ Roll Doctor *

3. Black Sabbath *



Side Eight

1. Spiral Architect *

2. Embryo/Children Of The Grave *

3. Paranoid *



7” Single

1. Am I Going Insane (Radio) – Single Edit

2. Hole In The Sky

* previously unreleased