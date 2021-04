The Black Keys, annunciato il nuovo album "Delta Kream" con 11 cover della storia del blues. Tutti i dettagli

I The Black Keys hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album, Delta Kream. Il duo ha deciso di rendere omaggio alla loro più grande passione musicale, il blues, attraverso un nuovo LP composto interamente da 11 reinterpretazioni di leggendari brani della storia di quel genere.

Delta Kream, che esce a due anni esatti dalla pubblicazione dell'ultimo album di inediti Let's Rock, conterrà brani dei grandi artisti blues del Mississippi che hanno ispirato la loro musica fin dagli esordi come duo indie blues-rock in Ohio. Il chitarrista e cantante Dan Auerbach e il batterista Patrick Carney con questo album metteranno mano a grandi successi di artisti come John Lee Hooker, R.L. Burnside, Junior Kimbrough e tanti altri.

Il duo ha presentato in anteprima la copertina di Delta Kream all'interno del nuovo sito dedicato ai fan "Lonely Boys and Girls fan club". Tramite la registrazione gratuita al sito è possibile ascoltare in anteprima il primo singolo estratto dal nuovo album Crawling Kingsnake. Questa canzone è la loro reinterpretazione del classico scritto da John Lee Hooker nel 1949.

La tracklist di "Delta Kream":

"Crawling Kingsnake" (John Lee Hooker)

"Louise" (Mississippi Fred McDowell)

"Poor Boy A Long Way From Home" (R. L. Burnside)

"Stay All Night" (Junior Kimbrough)

"Going Down South" (R. L. Burnside)

"Coal Black Mattie" (Ranie Burnette)

"Do the Romp" (Junior Kimbrough)

"Sad Days, Lonely Nights" (Junior Kimbrough)

"Walk with Me" (Junior Kimbrough)

"Mellow Peaches" (Big Joe Williams)

"Come on and Go with Me" (Junior Kimbrough)