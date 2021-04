Evanescence + Within Temptation: UFFICIALE il concerto di Milano è posticipato al 2022. Tutti i dettagli

A causa del proseguimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 la tournée mondiale WORLDS COLLIDE TOUR degli EVANESCENCE & WITHIN TEMPTATION prevista per il 9 settembre 2021 è stata posticipata al 2022. L’evento, organizzato da Vivo Concerti, è riprogrammato nuovamente per lunedì 28 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

BIGLIETTI:

I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data, ulteriori informazioni su www.vivoconcerti.com

Gli Evanescence si sono tenuti occupati durante il lockdown e hanno pubblicato 4 nuovi singoli oltre a terminare la registrazione del loro nuovo album appena pubblicato "The Bitter Truth" che ha raggiunto la prima posizione su iTunes in 22 Paesi.

Inoltre, hanno annunciato “Echoes From The Void” una serie antologica grafica fantasy, in collaborazione con Heavy Metal Entertainment, che si ispira ad estratti di “The Bitter Truth”.

In un messaggio ai fan la band ha detto “Bene ragazzi, dobbiamo rimandarlo ancora una volta. Odiamo farvi aspettare, ma siamo assolutamente convinti di fare questo tour che tutti stiamo aspettando, quindi controllate le nuove date. Conteremo i giorni fino a quando finalmente potremo festeggiare tutti insieme questa nuova musica. Nel frattempo, rimanete al sicuro, rimanete in salute e continuate a dimenarvi con “The Bitter Truth”! Non avrete nessuna scusa per non sapere ogni parola entro la prossima primavera! Vi vogliamo bene!”

VIRGIN RADIO è la radio ufficiale del concerto!