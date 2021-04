AC/DC, Brian Johnson annuncia la pubblicazione della sua autobiografia "The Lives Of Brian". Guarda il video

Cantante, pilota, presentatore, umorista e grande storico del rock, Brian Johnson è uno dei più poliedrici e prolifici protagonisti della musica mondiale. Dopo il grande successo ottenuto con il suo programma "A Life On The Road", all'interno del quale ha intervistato i più grandi e leggendari personaggi nella storia del rock and roll, ora il frontman degli AC/DC ha annunciato la pubblicazione della sua autobiografia dal titolo "The Lives Of Brian".

Prevista in uscita per il prossimo 26 ottobre, il rocker di Dunston ha così commentato la suo nuova fatica editoriale: "Ho passato notti lunghe e notti fantastiche, giornate brutte e tante belle. Sono passato da essere un ragazzo del coro a frontman di una band rock'n'roll. Ora ho deciso di raccontare tutto questo in un dannato libro".

Johnson è entrato negli AC/DC nel 1980, a seguito della morte del grande Bon Scott. Back in Black, il suo primo album con il gruppo, è diventato il primo successo nella Top 5 di Billboard per la band capitanata dal chitarrista Angus Young e ha ricevuto ben 25 dischi di platino in più di 40 anni. Da quel momento Brian Johnson ha trascorso più di 30 anni sul palco con la band australiana, pubblicando altri grandiosi album arrivati in cima alle classifiche di mezzo mondo prima che il destino prendesse una svolta inaspettata. Nel 2016, in mezzo al tour mondiale di Rock Or Bust, fu costretto a lasciare la band, dopo che gli era stato diagnosticato quello che si credeva essere un caso di perdita definitiva dell'udito. Ma il 2020 è stato l'anno che ha visto il sorprendente ritorno di Johnson con la band fondata da Angus Young, registrando e pubblicando il bellissimo album Power Up, a seguito dell'utilizzo di una tecnologia sperimentale per aiutare il suo udito.

In un comunicato pubblicato a seguito dell'annuncio della pubblicazione del libro, il direttore della casa editrice Penguin Random House Rowland White ha così descritto l'autobiografica di Brian Johnson: "Da essere cresciuto nel nord-est del Regno Unito, figlio di un ex sergente maggiore dell'esercito britannico e madre italiana, a leader del più grande gruppo rock del mondo. "The Lives of Brian" racconta una delle migliori storie musicali di sempre attraverso l'inimitabile voce di Brian. La sua vita è stata un ottovolante di alti e bassi, durante i quali il successo come musicista troppo spesso sembrava fuori dalla sua portata. Ma anche quando sembrava che la sconfitta fosse stata strappata dalle fauci della vittoria, non si è mai arreso. Per tutto il tempo i suoi piedi sono sempre rimasti ben piantati a terra. The Lives of Brian è un libro caldo, vivido, evocativo, che esalta la vita e spesso fa ridere davvero a crepapelle. Brian è unico nel suo genere, e non potrei essere più orgoglioso di pubblicare il suo libro".

Guarda il trailer: