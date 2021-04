Lenny Kravitz e Lisa Bonet, la storia del loro incredibile legame oltre l'amore

Una delle canzoni più belle del secondo album di Lenny Kravitz, Mama Said del 1991 è Flowers for Zoe, dedicata a sua figlia, nata nel dicembre del 1989 dal suo matrimonio con Lisa Bonet.

Lenny Kravitz e Lisa Bonet si sono conosciuti nel 1985, quando lei era già una star grazie al suo ruolo nella sit-com The Cosby Show (in cui interpreta Dennis Huxtable) e lui un talentuoso musicista emergente in cerca della sua identità artistica, che dopo aver provato con il nome d’arte Romeo Blue ispirandosi a Prince trova la sua strada nel rock. Lenny ha raccontato di aver conosciuto Lisa Bonet a New York nel backstage di un concerto della band R&B New Edition: «Volevo dirle che mi piacevano molto i suoi capelli ma sono rimasto ipnotizzato e non sono quasi riuscito a parlare» ha raccontato in un’intervista a Rolling Stone nel 1995 «Lisa era come la versione femminile di me. Una donna che mi ha ispirato tantissimo, il tempo passato con lei è stato magico e mi ha aperto dal punto di vista artistico». Una coppia perfetta, che però dura molto poco.

Nel 1991 Lenny Kravitz e Lisa Bonet si lasciano e divorziano nel 1993: «Semplicemente non ero pronto, eravamo tutti e due troppo giovani» ha detto lui «È stato terribile separarmi da lei, per sei mesi ho dormito tipo due ore per notte, dalle 4 alle 6 del mattino. Il resto del tempo ero come uno zombie, ero a pezzi».

Lenny Kravitz ha raccontato sé stesso nella autobiografia Let Love Rule, che ha definito: «La migliore terapia che abbia mai fatto nella mia vita. Scrivere il libro mi ha guarito da molte cose, soprattutto dalle ferite del rapporto con mio padre, dal dolore della perdita di ma madre Roxie ma anche dalle conseguenze delle relazioni sentimentali, compresa quella con Lisa». Oggi Lenny Kravitz e Lisa Bonet sono in ottimi rapporti, e molto vicini a Zoe Kravitz nel seguire la sua carriera di attrice: «Siamo migliori amici» ha detto Lenny in un’intervista con Oprah Winfrey, «Quando siamo insieme siamo un’unica grande famiglia e siamo felici. Credo sia una cosa molto bella, una dimostrazione di quello che si può fare con l’amore».

Lenny è anche amico di Jason Momoa, marito di Lisa Bonet. Un inviato del sito di gossip Entertainment Tonight ha raccontato di averli visti insieme al matrimonio di Zoe Kravitz con l’attore Karl Glusman, che si è svolto nella casa di Lenny a Parigi il 29 giugno 2019: «Hanno bevuto champagne e festeggiato tutto il tempo insieme» ha scritto il sito. Purtroppo il matrimonio di Zoe Kravitz è durato solo 18 mesi: il 2 gennaio 2021 ha divorziato da Karl Glusman.