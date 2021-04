Foo Fighters, la storia del video White Limo: da Lemmy senza patente alla moglie di Dave Grohl

Il 12 aprile 2011 i Foo Fighters pubblicavano Wasting Light, il loro settimo album in studio. Un disco in cui Dave Grohl cercò in tutti i modi di riportare il suono della band alle origini, registrando il disco completamente nel garage della sua casa di Encino, in California, in cui la band potesse lavorare senza sosta e in tranquillità circondata da affetti, famigliari, birre e grigliate.

Per questo particolare album la band scelse di registrare completamente in analogico con la supervisione del grande Butch Vig, storico produttore di Nevermind dei Nirvana, e il contributo di Krist Novoselic e Bob Mould per il brano I Should Heve Known. Come raccontato all'interno del film Sound City e nel documentario Foo Fighters: Back and Forth, la passione per Dave Grohl nei confronti del suono e della strumentazione analogica portò la band a reinventarsi completamente durante le registrazioni di Wasting Light, riprendendo vecchie tecniche di prova e registrazione diretta. Lo stesso Butch Vig dovette reimparare ad organizzare le sessioni di prove e registrazione in funzione di un approccio completamente manuale.

L'approccio analogico e nostalgico venne utilizzato anche per la realizzazione del video del singolo White Limo, secondo singolo estratto dall'album. Per il videoclip Dave Grohl scelse di registrare tutto su cassetta cercando di emulare lo stile raffazzonato e artigianale delle prime clip trasmesse da MTV negli anni '80. All'interno di questo ormai storico video cui compare come protagonista il grande Lemmy dei Motörhead nella parte di un driver.

In realtà il grande Lemmy non prese mai la patente nella sua vita né fu in grado di guidare un'automobile. Per la registrazione delle sequenze in cui la limousine bianca si muove per le strade della periferia di Los Angeles venne utilizzato uno "stuntman". In realtà la sequenza non richiedeva alcuna particolare dote fisica e, su suggerimento del batterista Taylor Hwkins, venne chiamato come controfigura di Lemmy Wiley Hodgden, bassista e cantante del progetto parallelo di Hawkins chiamato The Birds of Satan.

Il cameo di Lemmy non è l'unico contenuto all'interno di White Limo. Forse non tutti lo sanno, ma la ragazza che balla davanti alla band, ammicca alla telecamera e sale in macchina con il leader dei Motörhead è Jordyn Blum, moglie di Dave Grohl.