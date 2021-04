Sound Of Metal: il film candidato agli Oscar che cambierà per sempre la nostra percezione della musica. Ecco perché

Nominato a sei premi Oscar, quattro BAFTAs e già sulla bocca di tutti, il film Sound of Metal del regista Darius Marder promette di cambiare per sempre il nostro modo di ascoltare la musica.

Il protagonista è Ruben (interpretato da Riz Ahmed) un batterista che, improvvisamente durante un concerto, perde l’udito. Il percorso di redenzione per Ruben, che è anche un dipendente da sostanze stupefacenti, inizia in un rifugio rurale per non udenti.

Ma la vera rivoluzione di questo film, definito “dolorosamente autentico” è il sound design utilizzato, che ha come fine quello di farci provare davvero quello che vive Ruben.

L’autore tutto questo è Nicolas Becker, il sound designer di Sound of Metal, che insieme al regista ha studiato e messo in atto il “point of sound”, il “punto sonoro” del protagonista. Becker, che ha alle spalle una ricca carriera tra cinema e rock, compresa una collaborazione con Patti Smith, ha sottolineato che il film “Gira tutto attorno ad una strategia di attenzione. Riguarda il fatto di doversi inventare un linguaggio sonico. Parla del silenzio”.

Per non limitarsi, semplicemente, ad abbassare il volume ogni volta che entriamo nella testa di Ruben, Becker ha progettato un vero e proprio paesaggio sonoro, complesso e silenzioso, utilizzando registrazioni organiche per simulare disorientamento che si prova nella sordità. “Volevo creare qualcosa di sensibile – ha dichiarato Becker – qualcosa di materiale […] Non volevo utilizzare suoni elaborati, volevo avvicinarmi il più possibile a ciò che sta realmente accadendo all'interno dell'orecchio di Ruben”.

Il risultato è un suono che ci porta dentro la percezione del protagonista, circondandoci di rumori ovattati, di suoni incomprensibili oppure di stridii metallici che diventano comprensibili ma mai pienamente.

Si può affermare che il suono sia il vero protagonista di Sound of Metal, che porta lo spettatore a chiedersi cosa sia la musica, cosa siano suoni e frequenze.