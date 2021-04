Queen, Brian May: "il significato di Keep Yourself Alive è sempre stato frainteso dai fan"

Brian May e Roger Taylor dei Queen hanno lanciato una nuova serie su YouTube, chiamata Queen The Greatest, dedicata ai cinquant'anni di carriera della band, attraverso i racconti dei momenti salienti della loro vita nella band.

Per l’episodio numero 1, May e Taylor hanno deciso di partire proprio dall’inizio, parlando del loro primo singolo Keep Yourself Alive. “Non ero proprio sicuro di essere un compositore – ha raccontato Brian May – semplicemente, avevo questa idea in testa. La cosa più strana è che le parole di Keep Yourself Alive sono nate come una sorta di critica. Le ho intese come sottilmente ironiche”.

Il chitarrista, ridendo, ha poi ammesso di aver imparato una lezione, dalla scrittura di questa canzone: “Ho capito molto presto, grazie a questa canzone, che è molto difficile essere ironici nelle parole di un brano; le persone le prendono sempre in modo letterale. Sostanzialmente, tutti hanno sempre pensato che Keep Yourself Alive fosse una canzone allegra su quanto sia bello essere vivi. Ma in realtà gira più attorno alla domanda ‘C’è più di questo, nella vita?’”.

La composizione della canzone risale al 1970 ma in realtà venne pubblicata solo nel 1973, come prima traccia dell’album di debutto dei Queen, omonimo. Inoltre, diventò un vero e proprio must del repertorio live della band, spesso utilizzata come apertura dei concerti.