Mick Jagger pubblica la playlist con le sue canzoni preferite e loda Fantastic Negrito: "la nuova svolta nel blues"

Il grande Mick Jagger ha pubblicato sulla piattaforma Spotify la playlist con alcune delle sue canzoni preferite.

Il leader dei Rolling Stones, presumibilmente ancora in Sicilia dove da mesi starebbe lavorando al nuovo disco, ha affidato ad un post con video pubblicato su instagram la descrizione della sua nuova playlist, dove di certo non mancano le soprese né un incredibile gusto tra brani storici e nuove uscite discografiche.

Se non è certo una novità l'apprezzamento di Jagger per Bob Dylan o Otis Redding lo è senz'altro per Yungblud (scritto dal leader degli Stones cone "Youngblud") insieme a Machine Gun Kelly, per i Foo Fighters (intesi da Mick come "The Foo Fighters") e Fantastic Negrito, il bluesman di Oakland che nelle scorse settimane ha trionfato ai Grammy vincendo la sua terza statuetta in carriera con l'album Have You Lost Your Mind Yet? del 2020 nella categoria Best Contemporary Blues Album. Per il leader dei Rolling Stones Fantastic Negrito rappresenta "una nuova svolta per il blues", pubblicando il video del singolo How Long su Instagram.

Scopri qui la playlist pubblicata da Mick Jagger (con la descrizione ad ogni brano):

1. Controversy - Prince (extended version)

Early track that still makes you want to dance.

2. Body Bag - Youngblud and Machine Gun Kelly

High energy - one of their best collabs.

3. Blocking up D Road - Bunji Garlin

2021 carnival I missed!

4. Soldier of Love - Sade

I love the military beat.

5. Key West - Bob Dylan

Best song he has written in a long time.

6. Ole Man Trouble - Otis Redding

Hadn’t heard this in ages, then it came on the radio - still sounds great!

7. Love Dies Young - The Foo Fighters

From their new album..

8. How Long - Fantastic Negrito

New twist on the blues.

9. I Asked for Water - Howlin' Wolf

Older style blues - but what a voice.

10. Trouble Man - Marvin Gaye (extended version)

So smooth and clever vocal harmonies.

11. Amadou and Maryam - Baara

Nice light dance piece.

12. Already - Beyonce ft. Shatta Wale and Major Lazer

Good trio!

13. Asturia - Andres Segovia

Something to wake up sweetly to…