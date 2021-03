Queen, il Live Aid del 1985 è ufficialmente la performance live più popolare di tutti i tempi. Uno studio dimostra il perché

Il leggendario concerto dei Queen al Live Aid nel 1985 è stato valutato da una ricerca statistica come la performance dal vivo più popolare di tutti i tempi.

TicketSource, la società che si è occupata dello studio, ha conteggiato le visualizzazioni e le impression da YouTube e Google per le più grandi esibizioni dal vivo di tutto il mondo e ha creato una sorta di classifica con un punteggio ponderato basato su queste cifre. Il leggendario concerto della band di Freddie Mercury, celebrato e ricreato per il schermo anche nel film del 2018 Bohemian Rhapsody, si trova in cima alla classifica con più del doppio del punteggio della performance posizionata al secondo posto, con 136.901.330 visualizzazioni complessive su YouTube, 4.812.000 ricerche all'anno su YouTube e 1.427.500 ricerche all'anno su Google.

Al secondo posto della classifica appare la performance di Jennifer Lopez e Shakira andata in scena durante il Super Bowl 2020. Quel set complessivamente ha più visualizzazioni su YouTube, ma ha ottenuto un punteggio complessivo inferiore per via della minore ricerca del contenuto sulle piattaforme da parte degli utenti. Lo show dei Queen al Live Aid non è l'evento live più "vecchio" in classifica, compare infatti anche l'esibizione allo Shea Stadium dei Beatles nel 1965.

Un responsabile dell'azienda che ha condotto la ricerca TicketSource ha spiegato così i dati emersi dallo studio: "È stato un anno davvero difficile senza esibizioni dal vivo e guardare i vecchi video o ascoltare le registrazioni dal vivo è quanto di più simile le persone hanno cercato di fare per "vivere" quel tipo di esperienza. È incredibile che una performance come quella dei Beatles risalente al 1965 sia tra le prime 10 esibizioni preferite al mondo nel 2021. Questo dimostra quanto la potenza della musica possa essere transgenerazionale. È altrettanto bello vedere così tante visualizzazioni del Live Aid nell'elenco. È stata una causa incredibile e ancora oggi è altrettanto rilevante. La ricerca va a dimostrare che nonostante sia stata creata così tanta nuova musica negli anni, tutti noi amiamo ancora i nostri preferiti!"

La classifica stilata da TicketSource:

1. Queen, Live Aid 1985

2. Jennifer Lopez e Shakira, Half Time del Super Bowl, 2020

3. Lady Gaga, Half Time del Super Bowl, 2017

4. Coldplay, Beyonce e Bruno Mars, Super Bowl Halftime, 2016

5. The Beatles, Shea Stadium 1965

6. Michael Jackson, Half Time del Super Bowl, 1993

7. Nirvana, MTV Unplugged, 1994

8. Prince, Half Time del Super Bowl, 2007

9. Katy Perry, Lenny Kravitz e Missy Elliott, Half Time del Super Bowl, 2015

10. Jimi Hendrix, Woodstock 1969