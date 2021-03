Keanu Reeves, il fumetto da lui creato diventerà presto una serie tv e un film. Ecco in che modo

I prossimi mesi saranno sicuramente tra i più interessanti nella carriera del grande Keanu Reeves. Dopo la fine delle riprese del quarto capitolo di Matrix (che potrebbe uscire entro la fine del 2021) e i già vociferati seguiti di John Wick, il grande attore di Hollywood sarà protagonista di due nuovi e ambiziosi progetti.

A dir la verità sono stati inizialmente proprio concepiti da lui all'interno del fumetto BRZKR, sceneggiato direttamente dall'attore e disegnato sulle sue fattezze. Ora Netflix, che ha portato sul piccolo e grande schermo molti adattamenti dai fumetti (The Umbrella Academy, Daredevil e la serie animata di Pacific Rim solo per citarne alcuni), ha deciso di utilizzare il fumetto con protagonista Keanu Reeves per la produzione di due prodotto ben distinti: una serie animata e un film in live action.

Il fumetto di Keanu Reeves BRZKR (pronunciato "berserker") è stato definito dalla critica come una "saga brutalmente epica che racconta 80.000 anni di battaglie di un guerriero immortale attraverso i secoli".

Netflix adatterà la storia in due forme diverse che vedranno entrambi protagonisti Reeves come il personaggio principale che ha creato: un mezzo mortale e mezzo dio. Il personaggio, che Polygon descrive come "l'avatar assassino" di Reeves, finisce per lavorare per il governo degli Stati Uniti, occupandosi di lavori troppo pericolosi per i comuni mortali, mentre cerca risposte su come porre fine alla sua sanguinosa e immortale esistenza.

Keanu Reeves interpreterà il personaggio in carne ed ossa nel film e presterà la voce nella serie animata.