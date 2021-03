I Rammstein posticipano il tour europeo. La nuova data italiana a Torino il 12 luglio 2022

A seguito del protrarsi dell’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19, i RAMMSTEIN hanno deciso di posticipare nuovamente tutto il tour europeo al 2022. Anche il concerto italiano, inizialmente programmato per il 13 luglio 2020 e successivamente rischedulato al 13 luglio 2021, è stato rimandato.

La NUOVA DATA del tour dei RAMMSTEIN in Italia sarà il prossimo 12 luglio 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data del 2022.

Ecco di seguito la dichiarazione ufficiale della band: “A causa degli imprevisti e delle restrizioni dovute a COVID-19, RAMMSTEIN sono costretti a posticipare nuovamente l’European Stadium Tour. La band e tutti coloro i quali sono coinvolti nel tour sono molto dispiaciuti a riguardo. Ma per mantenere la dimensione e garantire la qualità del nostro show non abbiamo molte altre scelte. Le date sono dunque spostate al 2022. Utilizzeremo l’estate per scrivere nuovi pezzi, ci vediamo nel 2022!”