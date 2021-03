Eric Clapton ospite nel nuovo singolo Open World del cantautore brasiliano Daniel Santiago. Ascoltalo qui

Il polistrumentista e cantautore brasiliano Daniel Santiago ha pubblicato il suo nuovo singolo Open World, registrato insieme al leggendario Slowhand in persona, Eric Clapton. La traccia, pubblicata lo scorso 12 marzo, anticipa il nuovo album del cantautore brasiliano Song For Tomorrow.

Open World, un brano che sembra quasi un tributo alla carriera di Clapton, è arricchito elegantemente dalla chitarra della leggenda musicale inglese, con tanto di assolo finale degno dei migliori momenti della sua carriera.

Santiago è stato ospite del festival organizzato da Eric Clapton, il Crossroads Guitar Festival, nel 2019. Parlando di quella speciale serata il polistrumentista brasiliano ha così commentato l'opportunità offertagli da Clapton in occasione di quell'evento: "Uno dei momenti più speciali della mia vita è stato avere l'opportunità di far parte del Crossroads Guitar Festival, invitato da uno dei miei più grandi idoli di sempre, il signor Eric Clapton. Sono stato molto onorato di far parte di un evento così speciale che collega le persone in tutto il mondo".

Ascolta qui il brano Open World, primo singolo estratto dall'album Song For Tomorrow in uscita il prossimo 9 aprile: