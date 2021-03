Mick Jagger a Palermo: visita al Palazzo Reale e poi nelle vie del centro. Guarda le foto

Mick Jagger ha trascorso la mattinata di sabato (13 marzo) a Palermo. Il cantante dei Rolling Stones, in Sicilia dallo scorso ottobre probabilmente per lavorare ad un nuovo album, si è infatti recato a Palazzo Reale, per poi visitare alcune vie del centro del capoluogo siciliano, tra cui Corso Vittorio Emanuele e via IV Aprile.

Jagger, appassionato d’arte, è arrivato a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale della Sicilia, accompagnato dal suo staff e da un interprete. Il percorso della visita è partito dal tunnel medioevale da poco inaugurato, ed è passato poi alla Cappella palatina e agli appartamenti reali, compresa la sala di re Ruggero. Il cantante ha anche ammirato la mostra "Terracqueo", presente in sede, dedicata al Mediterraneo, e si è mostrato preparato sui temi artistici emersi dalla visita. Al termine, ha incontrato il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché, nei suoi uffici nella Torre Pisana: insieme i due hanno chiacchierato di musica, aiutati dai propri interpreti. Il presidente Micciché ha confessato al frontman di essere un fan dei Rolling Stones.

Una volta uscito da Palazzo Reale, Jagger ha continuato ad ammirare Palermo a piedi, camminando lungo Corso Vittorio Emanuele, arrivando fino in via IV Aprile. Qui, da un paio di mesi, quattro donne artigiane hanno aperto i loro negozi e creato Borgo Strafalè, riempiendo l'esterno con piante e quadri colorati. La voce di (I can't get no) Satisfaction è rimasto colpito da uno di questi dipinti, di Antonio Fester Nuccio, che raffigura le “strafalarie”, ovvero le donne di compagnia di altri tempi, che una volta lavoravano proprio nelle case d’appuntamento di questa zona della città. “Wonderful”, sarebbe stato il commento di Jagger al dipinto e al borgo.

I passanti e gli abitanti del quartiere hanno riconosciuto la rockstar e qualche fotografia sta girando online, ma nessuno scatto ufficiale è stato divulgato, in seguito ad un patto rigoroso stretto con gli ospiti palermitani del Palazzo dei Normanni.

Mick Jagger era stato avvistato a inizio marzo ad Agrigento, mentre faceva visita alla cattedrale e passeggiava per la città, godendosi anche un pranzo in riva al mare a San Leone. Secondo indiscrezioni sta soggiornando a Noto tra la dimora del principe Lucio Bonaccorsi e della moglie (la stilista Luisa Beccaria), e la villa immersa negli ulivi dell'archistar Jacques Garcia.