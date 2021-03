Black Sabbath, Geezer Butler: "Ho insegnato io a Ronnie James Dio il gesto delle corna, non l'ha inventato lui!"

In inglese si chiama “The Metal Horns”. È il gesto delle mani diventato il simbolo dell’heavy metal (e del rock’n’roll in generale) grazie a Ronnie James Dio, cantante, bassista, figura centrale della storia dell’heavy metal e frontman degli Elf, dei Rainbow, dei Black Sabbath, della sua band Dio e infine degli Heaven & Hell insieme a Toni Iommi, Vinny Appice e Geezer Butler con cui ha cantato fino alla sua scomparsa nel 2010.

Nel corso della sua carriera Dio (il cui vero nome era Ronald James Padavona) ha detto che le Metal Horns erano ispirate al gesto delle corna che sua nonna italiana faceva sempre, e poi di non averle inventate lui ma di essere stato solo il primo a renderle famose.

In un’intervista con il conduttore radiofonico e storico del rock Eddie Trunk, il bassista dei Black Sabbath Geezer Butler ha però raccontato di essere stato lui ad insegnare le Metal Horns a Dio.

«Ci sono delle foto mie che risalgono al 1971» ha detto Geezer Butler, «Le facevo sempre negli intermezzi delle canzoni dei Black Sabbath, prima del finale veloce, era un modo per esaltare il pubblico». Ronnie James Dio è diventato il cantante dei Black Sabbath nel 1979 e un anno dopo ha pubblicato con la band l’album Heaven and Hell: «Ha cominciato a fare il gesto delle Metal Horns perché non voleva fare il segno della pace. Quella era una cosa di Ozzy. Un giorno mi ha detto: com’era quella cosa che facevi con le mani? Io gli ho mostrato le Metal Horns e lui le ha rese famose in tutto il mondo».

Alla domanda sul perché non ha mai raccontato questa storia prima, Geezer Butler ha risposto: «Non mi è mai sembrato così importante specificare chi ha fatto per primo quel gesto, è una cosa che appartiene a tutti. E comunque John Lennon le ha fatte sulla copertina di Yellow Submarine nel 1969» (le fa anche nelle foto promozionali del film di animazione dei Beatles).

Gene Simmons dei Kiss ha tentato di farsi riconoscere il diritto d’autore sulle Metal Horns, sostenendo di averle inventate nel 1974. La moglie di Ronnie James Dio, Wendy, ha commentato: «Trovo digustoso cercare di guadagnare soldi su un gesto simbolico che è di pubblico dominio. Non può esserci diritto d’autore su una cosa che è di tutti, è ridicolo».