Brian May mette in vendita la moneta placcata in oro in edizione limitata che da sempre usa come plettro. Guarda le foto

Brian May non si ferma mai. Oltre alla nuova musica in arrivo e le ricerche nel campo dell’astrofisica, la leggenda dei Queen qualche mese fa aveva messo in vendita delle speciali monete (uguali a quelle che da sempre utilizza come plettro) placcate in oro, in edizione limitata, dedicate alla sua chitarra Red Special. Come era facile prevedere, tutte le copie andarono sold-out molto velocemente.

Per questo, due giorni fa May ha annunciato tramite il suo profilo Instagram che le monete erano tornate disponibili.

“Vi ricordate queste? – scrive il chitarrista nella didascalia – qualche mese fa abbiamo venduto tutte queste copie limitate e mi era dispiaciuto molto che voi là fuori non siete riusciti neanche a darci un’occhiata. Bene, vi avevo promesso che avrei provato a fare qualcosa e… indovinate? Ne abbiamo ancora qualcuna! E vorrei che voi, gente, aveste la prima possibilità di prenderle. Alle 10.00 di questa sera, martedì (9/3/2021 ndr), orario inglese, questo nuovo lotto sarà acquistabile! Metterò il link nella SLINK (nella mia bio!) proprio ora e se tutto funzionerà bene, alle 22.00 questo dovrebbe portarvi nel posto giusto per accaparrarvi una di queste piccole gemme. Ne sto tenendo una anche per me questa volta! Saluti a tutti! Bri”.

Le foto pubblicate mostrano la moneta nelle due diverse facce e all’interno della sua custodia. Da un lato vediamo il profilo di May, ritratto come se fosse un monarca d’altri tempi, dall’altro vi è invece la Red Special. La custodia rende la moneta, placcata d’oro, ancora più elegante. Peccato che, come prevedibile, anche questa volta il lotto è esaurito e le monete sono andate sold-out!