Pink Floyd: annunciata l'uscita dello storico concerto Live At Knebworth 1990. Tutti i dettagli

I Pink Floyd hanno annunciato l'uscita per la prima volta in CD e doppio vinile di Live At Knebworth 1990, lo storico concerto registrato come parte della performance dei Silver Clef Winners del 1990 presso la Knebworth House, Hertfordshire, dove gli headliner era proprio la band composta da David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright.

Il disco sarà pubblicato il prossimo 30 aprile.

Il monumentale concerto dei Silver Clef Award Winners a Knebworth vide i Pink Floyd in cima a una lista stellare che includeva Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Phil Collins, Mark Knopfler, Robert Plant (con Jimmy Page), Cliff Richard, Eric Clapton e Tears For Fears. Circa 120,000 appassionati di musica videro questi giganti del rock sul sacro palco di Knebworth, al fine di aiutare l’organizzazione benefica Nordoff Robbins, i cui profitti erano destinati alla BRIT School. Il concerto fu trasmesso in tutto il mondo su MTV.

David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright – sono stati affiancati sul palco da membri della loro tour band, tra cui Guy Pratt, Jon Carin, Tim Renwick e Gary Wallis.

I cori erano di Durga McBroom, Sam Brown e sua madre Vicki, e (vocalist ufficiale di The Great Gig In The Sky) Clare Torry. I Pink Floyd hanno anche dato il benvenuto a ospiti come il sassofonista Candy Dulfer e il tastierista e compositore Michael Kamen. David Gilmour e Andy Jackson hanno remixato gli audio da questo iconico concerto con tutte le sette tracce suonate quel giorno, e l’album comprende nuovi artwork scattati dal collaboratore Aubrey ‘Po’ Powell di Hipgnosis e ideate da Peter Curzon di Storm Studios. Il concerto, inedito fino alla comparsa del 2019 nel box set The Later Years è ora disponibile sia come CD che in doppio vinile per la prima volta come album autonomo.

Tracklist:

Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

The Great Gig In The Sky

Wish You Were Here

Sorrow

Money

Comfortably Numb

Run Like Hell