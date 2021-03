Banksy racconta come ha realizzato l'opera sul muro della prigione di Reading. Guarda il video!

Una nuova opera di Banksy, il geniale e provocatorio street-artist inglese dall’identità segreta è comparsa lunedì primo marzo sul muro di cinta della vecchia prigione di Reading, attualmente in disuso.

Un carcerato molto somigliante ad Oscar Wilde, che è stato rinchiuso a Reading dal 1895 al 1897 con l’accusa di omosessualità, una condanna che gli ha ispirato il poema Ballad of Reading Goal (La ballata del carcere di Reading) contro l’alienazione e la brutalità del sistema carcerario inglese, si cala dal muro usando un lenzuolo attaccato ad una vecchia macchina da scrivere.

Con un video postato sul suo account Instagram, Banksy ha confermato di essere l’autore dell’opera, a cui ha dato il titolo “Create Escape”.

È una presa di posizione dell’artista contro il progetto di trasformare la ex prigione in appartamenti di lusso, e a sostegno delle organizzazioni che vorrebbero farla diventare uno spazio pubblico dedicato all’arte.

Il video di Banksy inizia con una clip del programma di un personaggio televisivo americano di culto, Bob Ross, conduttore di The Joy of Painting andato in onda dal 1983 al 1994, un programma in cui spiegava agli spettatori come dipingere ad olio su tela paesaggi naturali.

La storia di Bob Ross sembra uscita dell’immaginario bizzarro e surreale di Banksy: militare per 20 anni nella Air Force americana in una base in Alaska, Bob Ross ha scoperto la pittura grazie ad un corso dell’aeronautica e ha cominciato a sviluppare una tecnica che gli permetteva di completare un dipinto in meno di 30 minuti, scegliendo come soggetti soprattutto le montagne, i boschi e i grandi spazi dell’Alaska. Nel 1981 quando il ricavato della vendita dei suoi quadri supera lo stipendio dell’esercito, Bob Ross lascia la Air Force, crea un business milionario vendendo attrezzatura e corsi di pittura e diventa famoso in tutto il mondo con il programma The Joy of Painting grazie alla sua strepitosa pettinatura (la sua permanente cotonata anni ’70 diventa un simbolo della pop culture americana) e al tono gentile e pacato con cui conduce il programma. Lui stesso ha spiegato che dopo essere stato un militare per 20 anni (raggiungendo il grado di sergente capo), una volta uscito dall’esercito non avrebbe mai più alzato la voce contro nessuno. Bob Ross è scomparso nel 1995 ma è tornato ad essere una celebrità nell’era di Internet grazie ai video postati su YouTube e Twitch e il suo programma è stato rimesso in onda in Inghilterra da BBC4. Nel video che autentica l’opera di Banksy, dopo la sigla di The Joy of Painting e l’introduzione di Bob Ross, mentre la sua voce rilassante continua a spiegare come fare un dipinto a olio in 30 minuti, compare Banksy stesso impegnato a creare il murale con la tecnica dello “stencil” sul muro della prigione in piena notte, ovviamente senza mai farsi riconoscere.