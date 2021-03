Patti Smith si esibirà dal vivo per festeggiare gli 80 anni di Bob Dylan

Patti Smith sarà la protagonista di un concerto in onore degli 80 anni di Bob Dylan. Secondo l’edizione statunitense di Rolling Stone, la cantautrice si esibirà, con il suo chitarrista Tony Shanahan, allo Spring Festival sul palco del Kaatsbaan Cultural Park, a Tivoli nello stato di New York. L’evento, all’aperto, si terrà negli ultimi due weekend di maggio (dal 20 al 23 e poi dal 27 al 30) e l’esibizione di Smith è prevista per il 22 maggio, due giorni prima del compleanno del menestrello di Duluth, che cade il 24 maggio.

Ovviamente la performance della cantante, così come tutto lo Spring Festival, si terrà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid: sarà ammesso solo il 3% della capacità totale della venue, il pubblico sarà seduto e socialmente distanziato, le mascherine saranno obbligatorie e saranno previsti degli orari di arrivo prestabiliti.

La direttrice del Festival, Sonja Kostich, ha sottolineato l’importanza dell’evento che, in un periodo come questo, sosterrà e darà lavoro a più di 100 artisti locali newyorkesi, tra musicisti, ballerini, poeti, cuochi, così come a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. “Kaatsbaan è anche impegnata per la salute e la vitalità della nostra economia locale – ha detto Kostich – grazie al Festival di Primavera che offre opportunità per la crescita economica locale, con nuove entusiasmanti partnership”.

Per quanto riguarda il concerto di Patti Smith e Tony Shanahan, la coppia eseguirà canzoni e poesie originali, nonché opere di Dylan.