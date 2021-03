Mick Jagger è in Sicilia: visita la Valle dei Templi e pranza sul mare ad Agrigento. Le foto e i video

Mick Jagger si trova ancora in Sicilia. Il leader dei The Rolling Stones negli scorsi giorni è stato avvistato alla Valle dei Templi di Agrigento mentre seguiva una visita allo storico sito UNESCO patrimonio dell'umanità, per poi recarsi a pranzo in un bellissimo ristorante sul mare a San Leone.

Secondo alcune indiscrezioni il frontman britannico sarebbe sull'isola da mesi, ospite in una grande tenuta, per lavorare ai brani del nuovo album.

Secondo i titolari del ristorante La Rotta in cui il rocker ha pranzato, il menù sarebbe stato composto da filetto di tonno e pomodorini secchi, pesce spada con olive nere, tortelli di broccoletti e gambero rosso e di un flan al cioccolato amaro e gelato di amaretti ed arancia.

Dopo il pranzo Mick Jagger e il suo staff si sarebbero recati in visita nella cattedrale romanica di San Gerlando.