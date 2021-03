Brian May, in arrivo nuova musica inedita dal chitarrista dei Queen: "ci ho lavorato come un matto ogni notte"

Brian May, la leggenda dei Queen, ha confermato l’uscita imminente di una nuova canzone, con la voce di Kerry Ellis, artista inglese con cui collabora ormai da tempo e che è stata la protagonista del musical We Will Rock You.

La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale del chitarrista, che ha postato una grafica di lancio del singolo, senza specificare, per ora, la data di uscita, ma solo anticipando con entusiasmo che la canzone è “On the way” (in arrivo).

May ha voluto anche condividere con tutti i suoi follower alcuni dettagli in merito alla creazione della sua nuova musica e alla situazione difficile che stiamo vivendo, a livello mondiale, a causa della pandemia. In un altro post di qualche giorno fa, infatti, il musicista ha pubblicato un paio di video girati all’alba, dalla finestra della sua casa in Inghilterra, in compagnia di alcuni piccioni, scrivendo “Sulla mia terrazza, con i miei amici. Ne è passato di tempo. Penso che tutti noi ci sentiamo grati per il cielo blu e per la luce del sole”. May continua con un aneddoto riguardo al fatto di aver lavorato tutta la notte: “Sì, mi è mancato molto tutto questo perché ho lavorato come un matto fino alle 7 del mattino. Sembra che il mio spirito sia ormai allineato con i ritmi di Los Angeles, ma il mio corpo è ancorato all’Inghilterra”.

E poi con alcune parole di conforto e di incoraggiamento: “Spero che stiate tutti tenendo duro là fuori. Penso che le restrizioni, prolungate a causa di una cattiva gestione di questa sfida all'umanità ci stiano, ora come ora, logorando. Non mi piace appellarmi al falso ottimismo, perché non voglio poi essere deluso. Preferisco accettare le cose come sono e fare una limonata con i limoni (in riferimento al detto anglosassone “make lemonade out of lemons”, se la vita ti dà dei limoni tu fanne una limonata, ovvero trasformare una brutta situazione in qualcosa di buono). Ma... beh, sognare è permesso! State attenti là fuori. Le bombe stanno ancora cadendo. Con amore – Bri”.

Non ci resta che aspettare l’uscita di questa nuova canzone!