Johnny Depp ha appena finito di registrare un album con Jeff Beck. Parola di Alice Cooper

Durante una recente intervista rilasciata al blog di Radioactive Mike, Alice Cooper ha raccontato della situazione attuale degli Hollywood Vampires, il supergruppo in cui milita assieme a Johnny Depp e Joe Perry degli Aerosmith.

Il Re dello Shock Rock, fresco di pubblicazione del nuovo album di inediti Detroit Stories, ha voluto parlare in particolar modo di Johnny Depp, sostenendo quanto gli Hollywood Vampires (uniti o a distanza) siano più attivi che mai:

"Ho appena parlato con Johnny un paio di giorni fa, e sta scrivendo come un matto. Ha appena finito di registrare un album con Jeff Beck. Johnny suona la chitarra con Jeff Beck, e poi sai, tutti noi vampiri stiamo scrivendo in questo periodo. Tommy [Henriksen, il chitarrista] scrive molto, anche Joe sta scrivendo, proprio come sto facendo io. Quindi quando potremo riunirci sono sicuro che metteremo insieme un nuovo album abbastanza velocemente. Quella band è così brava che potremmo mettere tutti in uno studio e lasciarli suonare dal vivo, e ce la faremo lo stesso".