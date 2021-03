I Rammstein hanno registrato a sorpresa un nuovo album durante il lockdown: "non l'avevamo programmato"

I Rammstein torneranno presto con un nuovo album. La band tedesca ha dovuto annullare i piani che prevedevano, per il 2020, un tour negli stadi del Nord America, ma questo impedimento è stato trasformato in un’occasione per scrivere e registrare nuovi brani, come confermato dal tastierista Christian “Flake” Lorenz.

Nel corso di un’intervista a Motor.de, Flake ha infatti raccontato: “Il fatto di non poter suonare live ha aumentato la nostra creatività. Abbiamo avuto più tempo per pensare e meno distrazioni. Il risultato: abbiamo registrato un album che non avevamo programmato”.

Voci di un nuovo LP da parte della band di Du Hast erano circolate già lo scorso ottobre, quando i Rammstein avevano pubblicato, sui loro profili social ufficiali, delle foto di tutti loro presso i La Fabrique studios a Saint-Rémy-de-Provence, nel sud della Francia. La didascalia lasciava poco spazio all’immaginazione: "Sadly no tour this year - but it's great to be back in the studio!" (Purtroppo, niente tour quest’anno – ma è fantastico essere di nuovo in studio).

I temi dell’album spazieranno tra “l’esperienza quotidiana e gli eventi mondiali”, sempre secondo le parole di Flake, che ha specificato: “Il nostro argomento principale è fondamentalmente la follia delle persone e questa non è molto diversa ai tempi del coronavirus rispetto ai tempi normali. […] Le fonti di ispirazione, in realtà, sono sempre presenti. La maggior parte delle cose con cui abbiamo avuto a che fare ultimamente, alla fine, si verificano in ogni caso nella nostra testa. Solo piccoli urti provengono dall'esterno”.

L’ultimo album di inediti dei Rammstein, omonimo, è uscito nel 2019, a dieci anni di distanza dal precedente “Liebe ist für alle da”. A dicembre 2020 è invece uscita un’edizione speciale del debutto discografico della band “Herzeleid”, a 25 anni dalla prima pubblicazione. Per ora non sono emersi ulteriori dettagli sulla prossima uscita.