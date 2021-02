Johnny Cash: la storia del suo unico romanzo!

Negli ultimi cinquant'anni sono state raccontate tante storie su Johnny Cash eppure molti suoi fan non sanno che Johnny ha scritto anche un romanzo. Cash era un uomo profondamente introspettivo che metteva sempre nero su bianco le sue riflessioni. Nel 1975 pubblicò la sua prima autobiografia “Man in Black”, e nel 1997 la seconda: “The Autobiography”.



Ma Cash scrisse anche un romanzo. L'opera è “Man in White” e venne pubblicata nel 1986. Durante gli anni Ottanta, Cash approfondì la storia del Cristianesimo e della Bibbia e questo lavoro ne riflette il suo improvviso interesse.

“Man in White” è un resoconto dei sei anni dell'apostolato di Paolo, compresa la sua conversione sulla strada di Damasco. Un probabile parallelismo fra la strada dell’apostolo di Gesù verso la redenzione e gli sforzi di Cash per dare una svolta ad una vita di eccessi. Il romanzo ha ricevuto consensi dalla critica, per lo più religiosa, ed ha rappresentato un motivo di orgoglio per Cash, distinguendosi tra i suoi molti successi.