The Killers: Brandon Flowers dovrà essere operato dopo una caduta in bicicletta

Brandon Flowers, il frontman dei The Killers, dovrà sottoporsi ad una operazione chirurgica, dopo una caduta in bicicletta.

Nel corso di una sessione di domande e risposte in diretta streaming assieme al batterista della band Ronnie Vannucci Jr, il cantante ha raccontato quanto è accaduto: “Sono caduto sul manubrio della mia bici! E così mi sono fatto male. Ho una lacerazione sulla spalla destra, quindi dovrò andare sotto i ferri tra un paio di settimane per risolvere tutto”.

Questo non sarà il primo intervento per Flowers, che ha dichiarato di essersi già sottoposto a due operazioni di decompressione sulle articolazioni di entrambe le spalle. Dopo questa procedura “Terrò il gesso per sei settimane”, ha detto il frontman.

L’incidente ha messo un fermo ai piani imminenti dei The Killers, che avevano previsto un tour nel Regno Unito tra maggio e giugno. Anche se, molto probabilmente, la pandemia in corso avrebbe comunque impedito alla band di suonare live.

Continuano però i lavori in studio di registrazione: Flowers non solo ha confermato che presto uscirà un nuovo album della band di Las Vegas, dopo Imploding the Mirage del 2020, ma ha anche rilasciato qualche indizio su una delle tracce, definita simile a un romanzo: “È una canzone di sette minuti che parla di un tecnico delle slot machine con un problema con il gioco d’azzardo. È un buon pezzo”.

In più, per non fermarsi solo alla musica, il cantante ha annunciato che presto sarà disponibile una versione più grande della salsa piccante brandizzata dai Killers!