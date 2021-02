Oasis, Liam Gallagher su Twitter anticipa una probabile reunion della band: “succederà”

Liam Gallagher ne è convinto: la reunion degli Oasis ci sarà.

Il luogo dell’ultima dichiarazione dell'ex frontman della band è ancora una volta Twitter. Alla richiesta di un follower che lo supplicava di confermargli che la band di Manchester sarebbe tornata insieme, Liam ha risposto “It’s gonna happen”, “Succederà”.

It’s gonna happen — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 14, 2021

Il tweet, scritto lo scorso 14 febbraio, arriva dopo un’altra uscita del più giovane dei fratelli Gallagher, che il 1° gennaio aveva augurato a Noel un buon anno nuovo, sempre sul social network, dicendogli che il 2021 sarà il loro anno.

HNY Noel love you long time 2021 is our year c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 1, 2021

Si sa, Liam da sempre è favorevole a una reunion degli Oasis, mentre Noel ha lasciato intendere di non avere interesse nel tornare a suonare insieme al fratello. Anzi, in un’intervista al Big Issue, Noel aveva sentenziato che ogni dichiarazione del fratello è come “un chiodo nella bara” per ogni eventuale speranza di una reunion della band.

Non ci resta che aspettare una risposta di Noel a quest’ultima provocazione del fratello.