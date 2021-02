Mick Jagger ha messo all'asta una chitarra per aiutare la Croce Rossa nell'emergenza Covid-19: valore 800.000 euro

Il leader dei The Rolling Stones Mick Jagger ha deciso di donare una chitarra autografata per cercare di raccogliere fondi a sostegno delle azioni umanitarie e sanitarie in contrasto all'emergenza COVID-19. Lo strumento, una bellissima Fender Stratocaster bianca e rossa, è stato ritirato da Irma Alves, la direttrice brasiliana dell'associazione umanitaria Fashion Inclusive Brazil, organizzando un'asta a sostegno del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC).

La chitarra è stata donata da Luciana Gimenez (ex di Mick Jagger) e dal figlio Lucas Jagger, entrambi ambasciatori dell'ICRC, dopo aver convinto il cantante dei The Rolling Stones a donare lo strumento: "Mick Jagger dona le sue chitarre solo per enormi aste per cercare fondi in aiuto di catastrofi e calamità, e questa è la chitarra COVID-19", ha detto la direttrice Irma Alves.

La chitarra andata all'asta per il Comitato Internazionale della Croce Rossa è una Fender Stratocaster e ha un valore stimato di circa 800.000 €: "Ora stiamo cercando di venderla", ha dichiarato la direttrice Alves aggiungendo che l'ultima chitarra donata da Mick Jagger venne venduta per 400.000 € durante un'asta di beneficenza a Monaco. “Abbiamo organizzato un'asta online" ha aggiunto la direttrice, "ma la situazione qui è molto difficile, il Portogallo è in crisi e la chitarra non è stata ancora venduta. Il suo valore stimato è di 800.000 €, ma è negoziabile tra 400.000 e 800.000. Uno sceicco del Qatar acquistò in passato una chitarra firmata da Mick Jagger, Eric Clapton e da altri artisti durante un'asta in soccorso della popolazione colpita dallo tsunami nel 2005".

Il Comitato Internazionale per la Croce Rossa di Ginevra, con sede in Svizzera, riceverà la donazione e ridistribuirà i fondi a tutte le nazioni in difficoltà, come i paesi già in crisi che sono stati colpiti anche dalla pandemia di coronavirus.