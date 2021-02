Liam Gallagher sarebbe disposto a cantare anche gratis insieme a Noel e Damon Albarn: “Non faccio queste cose per soldi”

Liam Gallagher ha lasciato intendere che sarebbe anche disposto a esibirsi gratis con suo fratello Noel e con il frontman dei Blur e dei Gorillaz, Damon Albarn. Durante uno scambio di battute con dei fan su Twitter, un utente ha chiesto a Liam: “Se ti offrissero 1 milione di sterline per cantare con Damon Albarn e Noel, accetteresti?” e la risposta del cantante è stata: “Non faccio queste cose per soldi”. Un altro fan gli ha subito chiesto se sarebbe disposto a farlo gratis e Liam ha risposto: “Yeah”.

I don’t do things for money — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 4, 2021

Yeah — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 4, 2021

Liam e Noel Gallagher non si esibiscono insieme sullo stesso palco dal 2009, anno dello scioglimento degli Oasis. Da allora la battaglia mediatica tra i fratelli continua con frecciatine e attacchi diretti. Liam, inoltre, ha spesso preso in giro l’amicizia tra suo fratello e Damon Albarn, ma nonostante tutto non sembra disdegnare l’idea di un’esibizione con loro.

Liam non è nuovo a dichiarazioni importanti su Twitter, anche riguardanti gli Oasis: recentemente, alla domanda “Quanto spesso pensi ad una reunion?”, il cantante di ha risposto “Raramente”.

In realtà, Liam ne ha parlato spesso in termini speranzosi, sottolineando che, tra i due fratelli, non è certo lui quello ad essere contrario. In una recente intervista al talk show britannico The Jonathan Ross Show, il più giovane dei fratelli Gallagher ha dichiarato: “Credo che siamo entrambi il problema e che il problema sia che lui (Noel n.d.r.) pensa di non esserlo […] Io sono metà del problema ma non posso tollerare che lui pensi che sia io l’intero problema!”.

Noel, invece, non ha mai nascosto di non avere nessuna intenzione di riformare la band, anche se qualche settimana fa ha rilasciato una rara dichiarazione positiva sul fratello. Durante un’intervista con Matt Morgan per un podcast online, Noel ha lodato la canzone Songbird, scritta da Liam e inserita nell’album degli Oasis Heathen Chemistry del 2002. Noel ha insistito sul fatto che questa canzone sia “fantastica” e non si spiega come mai Liam non la inserisca mai nella setlist dei suoi concerti: “Ha solo questa canzone pazzesca e non suona mai questo fottuto pezzo!”.