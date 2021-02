Bruce Springsteen per la prima volta in uno spot: guarda il suo messaggio di unità e speranza trasmesso durante il Super Bowl

Bruce Springsteen protagonista per la prima volta in assoluto di una pubblicità. Il Boss ha prestato la sua voce, il suo volto e la sua musica (inedita) per uno spot dedicato ad una casa automobilistica andato in onda durante il Super Bowl.

Dopo aver resistito per decenni alla possibilità di prestare la sua immagine a livello commerciale, Springsteen ha accettato l'offerta e, veicolando un fortissimo messaggio di speranza, ha girato lo spot a bordo della sua storica fuoristrada.

La pubblicità, accompagnata da un tema scritto e creato da Springsteen stesso assieme al suo produttore Rob Aniello, affronta il tema della necessità di unità, argomento simile a quello auspicato dal neo Presidente Degli Stati Uniti Joe Biden durante discorso di inaugurazione dello scorso 20 gennaio.

Lo spot, da titolo The Middle, racconta idealmente un viaggio di riconciliazione e riunione del paese (in questo caso degli Stati Uniti). Partendo simbolicamente dalla chiesa di un piccolissimo paese di Lebanon, proprio nel centro nel centro del Kansas e degli Stati Uniti, il Boss a bordo della sua auto racconta di come percorrendo una strada comune si possano vincere le paure e le divisioni:

"Non è certo un segreto che il centro sia stato un posto molto difficile da raggiungere negli ultimi tempi tra il rosso e il blu (in riferimento alla elezioni tra Repubblicani e Democratici), tra il servo e il cittadino, tra la nostra libertà e la nostra paura. La paura non è mai stata la cosa migliore di ciò che siamo. E per quanto riguarda la libertà, non è proprietà solo di pochi fortunati, appartiene a tutti noi. Chiunque tu sia, da qualunque parte tu venga, è ciò che ci collega e abbiamo bisogno di quella connessione. Abbiamo bisogno di essere nel mezzo. Dobbiamo solo ricordarci che il terreno su cui ci troviamo è un terreno comune. Così possiamo arrivarci. Possiamo arrivare in cima alle montagne, attraverso il deserto e in questo modo supereremo il divario. La nostra luce ha sempre trovato la sua strada nell'oscurità. E c'è speranza sulla strada lì davanti.

Per gli Stati RiUniti D'America."