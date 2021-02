Dave Grohl tenne una lezione di musica nella scuola di sua figlia ma venne scambiato dai compagni per un mago

In una recente intervista ad Absolute Radio Dave Grohl ha raccontato un divertente aneddoto legato a quando sua figlia Violet andava all'asilo. Il leader dei Foo Fighters, approfittando di una giornata con una lezione dedicata ai genitori, decise di portare in classe ai compagni della figlia alcuni oggetti legati alla sua professione, compresi due Grammy Awards.

Sperava che i compagni di classe di Violet potessero essere interessati alla vita di un musicista, ma la reazione non fu quella immaginata da Dave Grohl: "Quando mia figlia aveva circa cinque anni, era all'asilo e le maestre chiesero alla classe di portare i papà a lezione. Così presi con me un paio di Grammy, un sacco di pass e delle bacchette. Mi sedetti su una specie di sedia a dondolo di fronte a tutti questi ragazzini e dissi 'Va bene. Ciao. Sono il papà di Violet. Mi chiamo Dave e sono un musicista"

Il leader dei Foo Fighters, continuando col racconto, ha spiegato che i compagni di classe di Violet rimasero contenti quando permise loro di tenere in mano i Grammy: "Poi dissi 'suono la batteria', consegnando loro alcune bacchette. Poi ho tirato fuori alcuni pass di vecchi concerti dicendo 'Questi sono pass per il backstage'. Ero soddisfatto della risposta dei ragazzi alla fine della lezione, finché non ho sentito il racconto della figlia di un mio amico che è in classe con Violet: 'Il papà di Violet è venuto a scuola oggi e ha spiegato cosa fa.' E il mio amico ha detto: 'Cosa fa il papà di Violet per vivere?' E la bambina ha detto: 'È un mago!".