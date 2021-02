Foo Fighters, Dave Grohl: "la gara di batteria con Nandi è stata una spinta alla pubblicazione di Medicine at Midnight!"

Finalmente è arrivato: Medicine at Midnight, il nuovo attesissimo album dei Foo Fighters è uscito e, secondo quanto dichiarato da Dave Grohl, dobbiamo ringraziare Nandi Bushell, di soli 10 anni.

Nandi è una giovane aspirante batterista diventata famosa in rete per le sue "drum battle", le gare di batteria fatte anche coinvolgendo il frontman dei Foo Fighters. Secondo quanto dichiarato a Kerrang! per Dave Grohl questi momenti sono stati un incitamento alla pubblicazione di Medicine At Midnight, posticipato a causa della pandemia e per l’impossibilità di portarlo on the road: "Era strano dover aspettare perché ogni nostro album […] è sempre stato accompagnato da un tour che portava la nuova musica sul palco. Questa volta il processo si è rotto. Ma col passare del tempo ho capito che il tour non doveva essere l’unico motivo per il quale facciamo tutto questo. Scriviamo canzoni così che possano essere ascoltate. Una delle spinte maggiori mi è arrivata dalla sfida con Nandi. Questa gara stava diffondendo gioia e felicità. La gente accendeva il computer o il telefono e per tre minuti e mezzo sorrideva perché una ragazzina di 10 anni mi stava prendendo a calci in culo in una drum battle!”.

Le restrizioni in atto a causa della diffusione del Coronavirus hanno annullato il nuovo tour che avrebbe dovuto celebrare il 25° anniversario dei Foo Fighters. E se l'istinto di Grohl era quello di mantenere la pubblicazione di disco in stand-by, la performance con Nandi Bushell gli ha decisamente fatto cambiare idea!