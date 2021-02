Trent Reznor prende le distanze da Marilyn Manson: “Ho tagliato i legami con lui 25 anni fa”

Trent Reznor, frontman dei Nine Inch Nails, ha rilasciato una dichiarazione a Pitchfork in merito ai suoi rapporti con Marilyn Manson, interrotti anni fa.

Marilyn Manson in questi giorni è al centro di una bufera mediatica, dopo che l’attrice e sua ex compagna Evan Rachel Wood lo ha accusato di molestie e abusi, presumibilmente avvenuti durante la loro relazione terminata nel 2010. Dopo Wood, anche altre donne hanno denunciato dei comportamenti aggressivi da parte del cantante. Manson ha rigettato le accuse, dichiarando che ogni sua relazione intima è sempre avvenuta nel pieno consenso delle parti coinvolte.

Trent Reznor, che produsse con la sua Nothing Records i primi due album di Marilyn Manson, ha preso le distanze da un fatto raccontato da Manson nella sua autobiografia La mia lunga strada dall'inferno, uscita nel 1998. Nel passaggio in questione, tornato alla ribalta in questi giorni su vari social network, si racconta che i due avrebbero aggredito una donna ubriaca, la notte prima che Reznor dicesse a Manson del contratto alla Nothing Records.

Nella dichiarazione a Pitchfork, Trent Reznor afferma: “Negli anni ho parlato della mia antipatia per Manson come persona e ho tagliato i legami con lui quasi 25 anni fa. Come ho detto all'epoca, il passaggio dal libro di Manson è una completa invenzione. Ero infuriato e offeso quando è uscito e lo sono ancora oggi”.

Già nel 2009, in occasione di un’intervista a Mojo, Reznor ribadì il suo distacco da Manson, da lui definito “un tipo dannoso, che calpesterebbe chiunque pur di ottenere successo […]. L’alcol e la droga lo comandano, è diventato uno stupido clown”. Manson, in realtà, durante un’intervista con Zane Lowe nel 2007 affermò di aver riallacciato i rapporti con il frontman dei Nine Inch Nails, dopo che quest’ultimo gli aveva mandato una e-mail nella quale ricordava i gloriosi vecchi tempi.

In seguito alle accuse di Evan Rachel Wood e delle altre donne, la casa discografica di Manson, la Loma Vista Recordings, ha fatto sapere di aver sciolto il contratto dell’artista.