Dave Grohl: "Io un giorno Presidente USA? Non ci penso nemmeno, è già difficile essere il cantante dei Foo Fighters"

A molti americani (e non solo) piacerebbe avere una rockstar come Presidente ma Dave Grohl, intervistato da BBC News in occasione dell’uscita del nuovo album dei Foo Fighters Medicine at Midnight ha detto: "Non ci penso neanche".

Il leader dei Foo Fighters è un grande comunicatore, un simbolo dello spirito comunitario del rock americano e un musicista attento alle questioni sociali e politiche del suo paese, come dimostrano le tante iniziative con cui ha voluto rimanere vicino al pubblico durante il lockdown (per esempio suonando da casa My Hero per il personale medico impegnato nella lotta alla pandemia) e la partecipazione dei Foo Fighters all’insediamento del presidente Joe Biden con una grande versione dal vivo di Times Like These che è diventato un inno del 2020, ma non ha alcuna intenzione di scendere in campo: "È già abbastanza difficile essere il cantante dei Foo Fighters, non riesco neanche a immaginare cosa voglia dire essere il maledetto Presidente degli Stati Uniti".

Però, anche grazie all’educazione ricevuta dalla madre, Virginia Grohl, insegnante in una scuola pubblica impegnata nel sociale e all’esperienza politica di suo padre James Harper Grohl, noto giornalista e collaboratore del senatore Repubblicano dell’Ohio, Robert Taft Jr., Dave Grohl ha un’idea precisa su come gli Stati Uniti possano superare divisioni politiche e conflitti sociali e ritrovare unità attraverso il dialogo e lo ha spiegato con il suo linguaggio da rockstar: "Sono cresciuto con la consapevolezza che opinioni e idee diverse possano trovare sempre un modo per coesistere" ha detto a BBC News, "non è mai facile, ma è necessario che ci sia cooperazione, comprensione e collaborazione per impedire che tutto vada a rotoli. Bisogna imparare a stare in mezzo, io sono stato educato così".