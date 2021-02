AC/DC, pubblicato il dietro le quinte della realizzazione a distanza del video dei Realize. Guardalo qui

Gli AC/DC hanno pubblicato un bellissimo video in cui raccontano le fasi di progettazione e realizzazione del video di Realize, il singolo estratto dall'ultimo album di studio Power Up.

La cosa più incredibile di questo videoclip è che la band è stata filmata in cinque luoghi diversi e il risultato finale è davvero sorprendente. Brian Johnson nel Regno Unito, Angus Young in Australia e Cliff Williams negli Stati Uniti sono solo un esempio di come la tecnologia al tempo del Covid-19 sia in grado non solo di avvicinare le persone ma anche di creare spettacolo, vicinanza ed emozioni riunendo una band fisicamente distante nel nome della musica.

Diretto dai registi Clemens Habichte e Josh Cheuse (direttore creativo degli AC / DC), il video Realize, realizzato in bianco e nero, mostra Angus, Brian, Cliff, Phil e Stevie che fanno quello che sanno fare meglio: suonare insieme. Di fronte alla sfida di avere la band in cinque luoghi diversi, i registi si sono approcciati alla realizzazione della sfida di un videoclip come se avessero a che fare con un puzzle, facendo appello all'esperienza del regista Clemens Habicht, riprendendo le singole performance dei componenti della band e mettendole insieme su un palco a 360°, creando qualcosa di inedito non solo per gli AC/DC.

Guarda la clip con la realizzazione "a distanza" del video di Realize degli AC/DC