U2, Bono mette all’asta la sua bellissima chitarra per beneficenza. Guarda le foto

Una nuova iniziativa di beneficenza coinvolgerà Bono Vox: come riporta la Julien’s Auctions, presto verrà venduta all’asta una sua chitarra, insieme ad altre appartenute ad altri artisti.

Nel caso del frontman degli U2, a essere venduto sarà un prototipo Gretsch della sua chitarra elettrica Irish Falcon Model 6136, con finiture verdi e le parole “The Goal Is Soul” incise sul battipenna. La base d’asta per questo strumento sarà una cifra compresa tra 5,800 e 7,300 sterline.

Tutti i modelli venduti durante quest’asta fanno parte della collezione Gretsch e i soldi ricavati saranno devoluti alla Gretsch Foundation. Il Presidente della Julien’s Auctions, Darren Julien, ha dichiarato in proposito: “Gli strumenti Gretsch sono tra i più iconici e famosi al mondo e fanno parte della cultura americana – ha spiegato – siamo onorati di mettere all’asta questo archivio storico di una famiglia di pionieri come quella dei Gretsch. Le loro innovazioni e la loro leadership sono riuscite a produrre questi capolavori magnifici sia a livello visivo che a livello sonoro, strumenti che hanno contribuito a rendere grandi le leggende che li hanno suonati”.

Tra le altre chitarre in vendita ci sarà anche una Silvertone Danelectro appartenuta a George Harrison dei Beatles e a Tom Petty, al quale fu donata nel 1987 da Fred Gretsch, il nipote del fondatore dell’azienda. Questo strumento è un prototipo della linea creata per il supergruppo Traveling Wilburys: il suo prezzo base oscillerà tra le 14,600 e le 29,200 sterline. Inoltre, sarà venduta anche una chitarra acustica autografata dal cantante folk e country John Prime, per un prezzo che oscillerà tra le 511 e le 658 sterline. L’asta si terrà il 26 e il 27 marzo a Beverly Hills ma sarà possibile partecipare anche online.