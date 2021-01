Jared Leto ha perso il su Premio Oscar durante il trasloco: “Non riesco a trovarlo, è come se fosse scomparso per magia”

Nel 2014 Jared Leto ha vinto il Premio Oscar come Miglior attore non protagonista per il film Dallas Buyers Club, nel quale ha recitato al fianco di Matthew McConaughey. Purtroppo, però, l’attore e musicista ha perso l’ambito e prestigioso riconoscimento.

È stato lui stesso a raccontarlo durante l’ultima puntata del The Late Late Show con James Corden, spiegando che probabilmente la statuetta è andata perduta (o gli è stata rubata) durante il suo ultimo trasloco.

“All'inizio non lo sapevo, penso che nessuno volesse dirmelo – ha raccontato – ma ho cambiato casa a Los Angeles e così quando mi sono trasferito, l’Oscar è scomparso come per magia. Potrebbe essere da qualche parte, ma tutti lo hanno cercato ovunque. Spero che sia in buone mani, ovunque sia. Non riusciamo a trovarlo ormai da un po’ di tempo”.

La sparizione risalirebbe, infatti, a circa tre anni fa: il cantante dei Thirty Seconds To Mars non si dà per vinto e continua a cercare la statuetta ma ogni ricerca sembra vana. “Se penso che qualcuno lo abbia preso? – ha detto ancora Jared Leto – penso sia una buona possibilità, non è qualcosa che qualcuno potrebbe gettare accidentalmente nella spazzatura. Spero solo che qualcuno se ne stia prendendo cura. Ricordo la sera in cui l’ho ricevuto, l’ho fatto tenere tra le mani a così tante persone. Sono stato colpito e graffiato, ma le persone si divertivano a farsi le foto col premio. È stato bello condividerlo – ha concluso - adesso spero davvero che qualcuno lo stia conservando con cura”.