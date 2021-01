Foo Fighters, Dave Grohl: “Diventare il batterista di mia figlia è uno dei sogni della mia vita!"

La figlia di Dave Grohl, Violet, in più occasioni ha dimostrato di avere un grande talento a livello musicale, in particolare nel canto. La ragazza ha solo 14 anni ma si è già esibita sul palco insieme al padre e ad altri musicisti in diverse occasioni, come durante una recente reunion dei Nirvana. Il frontman dei Foo Fighters è molto orgoglioso di lei e sogna di poter suonare nella sua band se mai ne avrà una.

In realtà, Violet potrebbe presto avere un gruppo tutto suo, dato che ha in programma di realizzare un album prima o poi. A tal proposito, il papà si è già proposto come batterista. Nel frattempo, i due hanno già collaborato per l’ultimo album dei Foos, Medicine At Midnight, dove Violet ha partecipato cantando nel ritornello di una canzone. “Un giorno il nostro produttore Greg Kurstin le ha detto ‘Ehi Violet, ti piacerebbe fare la corista?’. Così lei ha preso il microfono, ha fatto qualche prova e alla fine ha registrato il coro di Making A Fire. Sono sue le note alte in questo brano – ha confermato Dave in un’intervista per la BBC – è sembrato tutto molto naturale anche se non sembrava una cosa ufficiale, almeno fino a quando la mia contabile mi ha chiamato qualche mese fa e mi ha chiesto dove avrebbe dovuto versare l’assegno di Violet. Io ho risposto ‘Di cosa stai parlando?’. Lei mi ha detto ‘Beh, Violet ha cantato nell’album quindi deve essere pagata per la sua partecipazione al disco’. Io allora ho detto ‘Puoi prendere quei soldi e darli a me, li metterò in un conto al quale Violet potrà accedere quando avrà compiuto 18 anni!’”.

Dave Grohl poi non ha perso occasione per sottolineare le qualità della figlia e la sua sorprendente capacità di imparare in fretta: “È una musicista incredibilmente talentuosa. Può prendere uno strumento e imparare a suonarlo nel giro di una settimana – ha spiegato il musicista – ha un’intonazione perfetta e canta utilizzando il diaframma. Sa bene di essere la cantante migliore nella famiglia Grohl. Diventare il suo batterista è uno dei sogni della mia vita”.

In futuro, dunque, nella famiglia Grohl potrebbe esserci un passaggio di testimone; a tal proposito, il frontman dei Foos ha detto a Kerrang: “Bisogna mettersi nei panni di un ragazzo, del figlio di qualcuno che fa questo mestiere per vivere – ha detto – dalla loro prospettiva le cose possono apparire un po’ diverse rispetto al punto di vista di altre persone. Loro sanno quanto in realtà questo lavoro sia poco affascinante, ma sanno anche quanto può essere incredibilmente gratificante. Di certo – ha aggiunto – non sto cercando di incoraggiare le mie figlie a entrare nel mondo della musica, ma di fatto loro già ci sono dentro. La questione dipende solo dalla loro volontà di farne parte o meno”. Violet sembra davvero condividere la passione per la musica con il papà ma è ancora un’adolescente e, dunque, è ancora presto per dire se seguirà davvero le sue orme diventando una rockstar, oppure se cambierà percorso. Intanto, la ragazza si diverte a cantare con Dave non appena si presenta l'occasione giusta e nella sua carriera, di fatto, può già vantare una collaborazione con i Foo Fighters nell’album Medicine At Midnight.