Noel Gallagher: “Mia madre non mi ha mai detto se le piace la mia musica. Non vuole venire ai miei concerti”

In una nuova intervista per il podcast di Matt Morgan, Noel Gallagher ha raccontato un aspetto della sua vita privata di cui non ha parlato molto prima d’ora, ossia il suo rapporto con sua madre Peggy. Con gli Oasis e poi anche come solista, il musicista ha composto canzoni di grande successo, come Live Forever, Wonderwall oppure Don’t Look Back In Anger, eppure sua madre non gli ha mai dato un parere sulla sua musica. Peggy non gli ha mai detto se queste canzoni le piacessero o meno ma il figlio comprende questo suo comportamento.

“Mia madre è molto, molto riservata, è un po’ come me – ha spiegato Noel – non penso che abbia mai menzionato la mia musica parlando con me, non ha mai detto cose come ad esempio ‘Mi piace questo o quel brano’, oppure ‘Quella è una bella canzone’. Non lo ha mai fatto”.

Non è tutto: Peggy non è neanche mai andata a un concerto dei suoi figli, sostenendo di essere troppo emotiva per assistere dal vivo alle loro esibizioni. “L’ultima volta che ho suonato a Manchester le ho detto ‘Vuoi venire al concerto?’ – ha proseguito Noel – e lei mi ha risposto ‘Oh no, non verrò, altrimenti non farei altro che piangere’”.

Nonostante tutto questo, in realtà Peggy è molto orgogliosa dei suoi figli, sia di Noel che di Liam, così come del suo terzo figlio Paul. Nel documentario As It Was, realizzato per lanciare la carriera di Liam come solista, la donna ha dichiarato: “Sono molto fiera di loro, ancora oggi prendo sempre i fazzoletti ogni volta che li vedo in televisione – ha confessato – sto ancora lì davanti con la scatola di fazzoletti”. Peggy, dunque, si commuove ancora oggi nel vedere i suoi figli sul palco ed è felice che loro abbiano realizzato i loro sogni e che siano dei musicisti affermati; per il suo carattere schivo ed estremamente emotivo, però, preferisce vivere lontano dai riflettori ed evitare persino di andare ad assistere a un concerto.