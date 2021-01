Dave Grohl: "vorrei che Lemmy fosse ancora vivo per fargli ascoltare il nuovo album dei Foo Fighters. Mi sono ispirato a lui"

Il leader dei Foo Fighters Dave Grohl vorrebbe tantissimo poter far ascoltare il nuovo album dei Foo Fighters a Lemmy. Durante una recente intervista rilasciata a Ok! Magazine il frontman ha rivelato che il recente singolo No Son Of Mine, estratto dall'album Medicine At Midnight in uscita il prossimo 5 febbraio, è un tributo al frontman dei Motörhead.

"Vorrei che Lemmy fosse vivo per farglielo ascoltare, perché avrebbe visto quanta influenza ha avuto su di me", ha raccontato Dave Grohl durante l'intervista. No Son of Mine parla in maniera differente della figura di un padre severo che cresce il figlio per adorare Dio nella paura del peccato: "Non sono cresciuto con la religione, non sono mai andato in chiesa. Sono stato mandato in una scuola cattolica per due anni quando ero un adolescente. Ma la mia religione era la mia collezione di dischi, guardavo quei musicisti come i miei santi e le loro canzoni come i miei inni".

Nel corso degli anni Dave Grohl ha sempre espresso il suo incredibile apprezzamento nei confronti dello scomparso leader dei Motörhead, che ha incontrato per la prima volta in uno strip club di Los Angeles. Negli anni seguenti ha lavorato insieme a Lemmy nel suo progetto denominato Probot e in seguito per la registrazione del video del singolo White Limo del 2011.