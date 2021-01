Johnny Depp potrebbe essere il protagonista di Beetlejuice 2 di Tim Burton insieme a Winona Ryder. Tutti i dettagli

Questo non è un periodo facile per Johnny Depp, in quanto la disputa legale con la sua ex moglie, Amber Heard, ha avuto ripercussioni anche sul suo lavoro. Per questa vicenda, infatti, la Warner Bros non lo ha riconfermato per il nuovo film della serie Animali fantastici, dove interpretava il personaggio Geller Grindelwald. Per quanto riguarda il prossimo capito de I Pirati dei Caraibi, invece, la Disney ancora non si è pronunciata sull’eventuale conferma di Depp come Jack Sparrow, uno dei suoi personaggi più amati e ben riusciti.

La carriera dell’attore sembra dunque in una fase di stallo e all’orizzonte non ci sono progetti importanti in vista né alcuna certezza. Oggi, però, è arrivata una buona notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola: secondo quanto rivelato da una fonte di Hollywood al Daily Express, infatti, il divo potrebbe presto tornare a recitare.

Secondo i rumors, Depp potrebbe diventare il protagonista di Beetlejuice 2, il tanto atteso sequel del fortunato film di Tim Burton del 1988. Ma non è tutto: la sua co-protagonista dovrebbe essere Winona Ryder che, oltre a essere stata nel cast del primo film, è anche una sua ex fidanzata, con la quale ha però sempre mantenuto buoni rapporti. Per la coppia non sarebbe la prima volta insieme sul set, visto che hanno già recitato insieme in Edward mani di forbice, uscito nel 1990. Fu proprio in quel periodo che tra i due nacque l’amore: la loro relazione, però, finì presto, dopo soli tre anni e per Depp fu un duro colpo. Tim Burton era amico di entrambi e in un’intervista raccontò: “Mi dispiacque molto quando si lasciarono. Quando accadde chiesi a Johnny cosa fosse accaduto e lui mi rispose solo ‘Non è stata colpa sua, ma mia’ – disse – stare insieme a lui diventò strano, era come se non si comportasse più come il vero Johnny… era come se Winona gli avesse preso l’anima e l’amore”. In realtà, anche per l’attrice la separazione fu molto dolorosa: “Ero molto depressa dopo la rottura con Johnny – raccontò in seguito – a quell’epoca ero penosamente drammatica, ma dovete ricordate che avevo solo 19 anni”.

Chissà come andranno le cose se dovessero davvero ritrovarsi sul set di Beetlejuice 2. Finora la lavorazione del secondo capitolo della storia è stata rinviata più volte a causa degli altri impegni di Tim Burton che, ultimamente, sta lavorando anche a una serie tv sulla Famiglia Addams. Adesso, però, sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo: la presenza di Johnny Depp nel sequel è ancora solo un’ipotesi, mentre quella di Winona Ryder sembrerebbe già una certezza. È stata la stessa attrice, infatti, a confermarla durante un’intervista con Seth Myder: in questa occasione, la star ha dichiarato di aver già firmato il contratto e che il film è in programma, ma ha anche detto di non poter fornire ulteriori dettagli perché neanche lei ne è a conoscenza.

Beetlejuice 2 è ancora un progetto in divenire ma questi rumors lasciano ben sperare; com’è noto, tra l’altro, l’attore è legato a Tim Burton da una profonda amicizia: il regista in passato lo ha scelto più volte per interpretare il protagonista di alcuni dei suoi film più belli e ha sempre fatto la scelta giusta, dato che questi personaggi sono diventati dei veri e propri cult. Stiamo parlando, ad esempio, del già citato Edward mani di forbice, di Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, di Ichabod Crane ne Il mistero di Sleepy Hollow, di Willy Wonka ne La Fabbrica di Cioccolato o del Cappellaio Matto in Alice nel Paese delle Meraviglie. Per Tim Burton, dunque, Johnny Depp ha sempre rappresentato l’interprete ideale per i suoi personaggi più iconici ed è dunque possibile che lo voglia anche sul set del sequel del suo famoso film. Non resta che attendere per scoprire se i fan dell’attore potranno finalmente rivederlo sul grande schermo come sperano da tempo.