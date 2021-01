AC/DC, i giocatori dell'Athletic Bilbao festeggiano la Supercoppa di Spagna suonando Highway To Hell. Guarda il video

I giocatori dell'Athletic Bilbao hanno deciso di festeggiare la vittoria in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona (3-2) formando una tribute band degli AC/DC e suonando Highway To Hell!

Dopo la partita alcuni giocatori si sono diretti in un hotel di Siviglia per tenere un vero e proprio concerto. L'inedta cover bad è formata da Dani García alla batteria, Óscar de Marcos, Mikel Vesga e Mikel Balenziaga alla chitarra, Iñigo al basso e Asier Villalibre alla voce.

Guarda qui l'esibizione:

Athletic Bilbao's Supercopa celebrations are getting out of hand – they've formed an AC/DC tribute band.



That's Dani García on drums, Óscar de Marcos, Mikel Vesga and Mikel Balenziaga on guitar, Iñigo Lekue on bass and Asier Villalibre on vocals.pic.twitter.com/Le2QgEGbYm