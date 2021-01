Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi e i Foo Fighters suoneranno nello speciale per l'insediamento di Joe Biden

I Foo Fighters, Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi suoneranno durante la diretta dello speciale televisivo Celebrating America, il 20 gennaio, per celebrare l'insediamento di Joe Biden come 46° Presidente degli Stati Uniti d'America.

Tutti e tre i rocker in passato sono stati critici nei confronti del presidente uscente degli Stati Uniti Donald J. Trump.

Lo speciale, che andrà in onda in prima serata e sarà presentato da Tom Hanks, durerà circa 90 minuti e includerà anche alcuni interventi dello stesso Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris.

Lo speciale Celebrating America sarà solo uno dei tanti saluti musicali che durante questa settimana saranno dedicati all'insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Un evento di pre-inaugurazione chiamato We the People andrà in onda questa notte e sarà presentato dai Fall Out Boy. Il bassista Pete Wentz ha un legame molto forte con il nuovo presidente poiché i suoi genitori si sono conosciuti mentre lavoravano alla campagna per il Senato dello stesso Biden negli anni '70: "I miei genitori si sono conosciuti lavorando per Joe Biden al Senato negli anni '70. Per me è un faro di empatia, compassione e gentilezza".

La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta streaming visualizzabile a questo link