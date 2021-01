Le rockstar che eccellono negli sport. Da Bruce Dickinson a Robert Smith fino a Liam Gallagher e Alice Cooper

Rock 'N' Roll non è solo sregolatezza, eccesso e rottura degli schemi. Per alcuni è anche disciplina e regole, e può esistere qualcosa di più ferreo e disciplinato dello sport? Ad alcuni dei nostri rocker preferiti piace anche tenersi in forma e rimanere competitivi. Ecco alcuni delle rockstar più importanti nel mondo del rock che nella loro carriera hanno avuto anche ottimi risultati sportivi:

Liam Gallagher

L'ex frontman degli Oasis, campione in passato di eccessi ed epiche bevute, è ora un fermo sostenitore della corsa come stile di vita. In una recente intervista con Radio X ha dichiarato: "La adoro. Ci sono giorni in cui sei in preda ai i postumi di una sbornia, e pensi che potresti essere nervoso, ma una volta che esci e corri è la cosa migliore in assoluto. Tutto va a posto".

Johnny Marr

Il leggendario chitarrista ha effettuati alcuni allenamenti con il Nottingham Forest e il Manchester City... Almeno fino a quando non è arrivato Morrissey.

Rod Stewart

Il grande Rod Stewart agli inizi della sua carriera ha rischiato fortemente di diventare un calciatore professionista effettuando addirittura alcuni test per il Brentford. Alla fine ha vinto il rock, ma la sua passione per il pallone non è mai venuta meno.

Robert Smith

Il frontman dei The Cure è un supporter accanito dei Queens Park Rangers e da ragazzo, durante il periodo della formazione scolastica, è stato un esterno dei Wasps RFC, la squadra di rugby di Coventry.

Tom Smith

Il frontman degli Editors è un grande corridore. Il cantante, insieme al bassista Russell Leetch, ha corso la Maratona di Londra nel 2011 con un tempo di 4 ore e 15 minuti.

Bruce Dickinson

Il cantante degli Iron Maiden è un noto campione di scherma. Negli ultimi anni ha alternato la sua professione di cantante rock e pilota con quella di commentatore per le competizioni internazionali di scherma.

Alice Cooper

Il re dello shock rock Alice Cooper è un grandissimo giocatore di golf.

Bob Marley

La leggenda del reggae era un grande calciatore e giocare a pallone sempre. Si dice che non potesse vivere senza il calcio, giocava durante le registrazioni degli album, i tour e il tempo libero.

Elton John

Elton John ha provato a giocare a calcio insieme a una squadra di cui è stato comproprietario per un certo periodo, i Los Angeles Aztecs.

Steve Harris

La band metal per eccellenza, gli Iron Maiden, sono appassionatissimi di calcio. Il loro bassista Steve Harris organizza praticamente durante tutte le date dei tour delle partite tra la squadra della band e alcune formazioni locali. Grande appassionato e tifoso del West Ham, è stato coinvolto dalla squadra nella scorsa stagione per la presentazione della terza maglia dedicata alla band.