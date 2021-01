AC/DC, Angus Young: “Non è vero, non abbiamo mai composto o registrato canzoni con Axl Rose”

Nel 2016 Axl Rose è entrato a far parte temporaneamente degli AC/DC: il frontman dei Guns N’ Roses è stato fondamentale per la band australiana che si è ritrovata improvvisamente senza cantante quando Brian Johnson è stato costretto a fermarsi, a causa di alcuni problemi all’udito. È stato grazie ad Axl, infatti, se gli AC/DC sono riusciti a completare il tour di Rock or Bust senza deludere le aspettative dei fan.

I musicisti hanno più volte ringraziato il frontman per il suo aiuto che comunque ha riguardato solo quel momento difficile. È stato già chiarito, infatti, che gli AC/DC non hanno mai avuto l’intenzione di continuare a esibirsi con lui, infatti poi Brian Johnson è tornato al suo posto. Di recente, però, sono circolate delle voci su una presunta collaborazione tra Axl Rose e Angus Young per la composizione di alcune nuove canzoni.

Il chitarrista ha smentito questa notizia in un’intervista per Rolling Stone: “Non è nato nulla di concreto – ha detto – so che Axl è impegnato in molti progetti nei quali è coinvolto. Non so neanche se si possano definire musica, ma so che ha un sacco di cose in ballo. Se abbiamo composto dei brani insieme? – ha concluso – no, questo non è mai accaduto. Axl ci contattò per offrirsi come cantante e gli sarò per sempre grato per averlo fatto. È stato molto professionale e ha realizzato delle grandi performance”.

Probabilmente il rumor circa la presunta collaborazione tra i due musicisti è nata dopo alcune dichiarazioni che Axl Rose fece nel 2016, durante un botta e risposta con i fan: “Mi sento protettivo – disse, riferendosi ad Angus Young – sento che non voglio deludere questa persona, più di qualsiasi altra che io abbia mai conosciuto e non so perché. Lui è molto affettuoso con me. Gli altri mi hanno detto di non averlo mai visto così felice, dicono che non si sia mai mosso così tanto sul palco. Tra una canzone e l’altra, lui si mette a suonare altra roba che è l’ispirazione per potenziali nuove idee di brani. È davvero un bel rapporto tra musicisti”. Axl Rose, insomma, si è trovato davvero bene a lavorare con gli AC/DC e la cosa è stata reciproca; tuttavia, la loro collaborazione si è limitata a quell’incredibile tour che di certo resterà nella storia.